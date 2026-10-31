Tolu Arokodare, Ajax'taki takım arkadaşını savundu: "Onun hakkında yazılanları görseniz..."

Tolu Arokodare, Het Laatste Nieuws'e verdiği röportajda anlattıklarına bakılırsa şu sıralar Ajax'ta kendini çok rahat hissediyor. 25 yaşındaki santrfor, Amsterdam'da son derece popüler.

Bu kadar sevilmesinin nedeni yalnızca futbolculuk becerileri değil, saha dışındaki tutumu da. "Bazıları bunun bir rol olduğunu düşünüyor olabilir ama kesinlikle öyle değil. Beni tanıyan herkese en belirgin özelliğimi sorun, 'Kocaman bir kalbi var' derler. Herkesin iyiliğini isteyen biri olmak istiyorum."

Tolu, şu ana kadar çıktığı 14 resmî maçta dokuz gol attı. "O golleri atmasaydım belki bana bu kadar iyi davranmazlardı" diyen Arokodare, ardından takım arkadaşı Marcos Leonardo'dan söz etti.

"Onun adına gerçekten çok üzülüyorum. Hakkında söylenenlere ve yazılanlara bakınca... Umarım bunların pek azından haberdar olur. Neyse ki İngilizcesi ve Hollandacası pek iyi değil."

Leonardo, santrfor mevkisinde rakibi olsa da Tolu duruma böyle bakmıyor. Brezilyalı futbolcuya güvenini koruyor. "O da mutlaka gollerini atacaktır. Bazen bütün o gürültüye kulak tıkamak zor oluyor, özellikle de santrforsanız. Geçen sezon ben de bunu yaşadım."

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Tolu, Wolverhampton Wanderers'taki döneminin de kendi ifadesiyle "çok zor" geçtiğini söyledi. "Wolves'a büyük bir özgüvenle geldim. Bir noktada o özgüveni kaybettim. Takımın işleri hiç yolunda gitmiyordu, sonuçlar beklentilerin altında kalıyordu. Böyle olunca kimse öne çıkamıyor. Olumlu kalmak istiyorsunuz ama bu durum insanı içten içe kemiriyor."

Ajax'ta ise giderek eski hâline dönüyor. "Yine gülüyordum ama ailem o gülümsemenin ardında bir şeyler olduğunu fark etmişti. Kendim olmaktan çıkmıştım. Onların, mental koçlarımın, menajerlerimin, Ajax'taki takım arkadaşlarımın ve antrenörlerimin yardımı sayesinde giderek daha çok kendim olmaya başladığımı hissediyorum."