Tolu Arokodare, Ajax'ın bu sezon büyük işler başarabileceğine inanıyor. Het Laatste Nieuws'e konuşan futbolcuya göre bunun başlıca nedeni kadrodaki kalite.

Sportif direktör Jordi Cruyff, bu yaz Julian Brandt ve Marc ter Stegen'in de aralarında bulunduğu bazı büyük isimleri Ajax'a getirdi. Hedef belli: hemen şampiyon olmak. Tolu, "Gerçekten harika bir kadromuz var" diyor.

İlk örnek olarak Brandt'ı gösteriyor. "Julian maçlarda inanılmaz iyi. İzlerken ağzınız açık kalıyor. Ne zaman tek pas oynaması, ne zaman dönerek rakibinden sıyrılması gerektiğini çok iyi biliyor."

"Ter Stegen ise antrenmanlarda beni çıldırtıyor. Bazen kurtardığı topları görünce insan gerçekten sinir oluyor. Sonra da cebinde olduğunuzu söylemek için cebinin fermuarını açıyormuş gibi yapıyor. İnsanın ona bir tokat atası geliyor" diyor Tolu gülerek.

Teknik direktör Míchel Sánchez'den de çok memnun. "Onu seviyorum. Buradaki herkesi seviyorum. Ajax bana cennet gibi geliyor. Antrenman tesisi harika, stat çok güzel, taraftarlar müthiş, oyun tarzını seviyorum."

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"Böyle devam etmesi için dua ediyorum. Bunun için çok çalışıyorum çünkü tek sezonluk bir yıldız olmak istemiyorum. Gelecek yıl benim hakkımda böyle konuşulması beni üzer. Kariyerimin geri kalanı da bu sezon gibi olmalı. Sürekli üst düzey performans göstermek, yapılabilecek en zor şey."

Tolu, Ajax'ın yaklaşık 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmasını umduğunu açıkça söylese de Premier Lig'de henüz işinin bitmediğini düşünüyor. "Evet, orada oynayacak niteliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Geçen yıl daha iyi olabilir miydim? Elbette. Bence herkes her durumda daha iyisini yapabilir. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. Sadece olmadı."