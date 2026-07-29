Tolu Arokodare resmen Ajax oyuncusu oldu. Nijeryalı santrfor, çarşamba öğleden sonra sağlık kontrolünden geçti ve Amsterdam kulübü tarafından tanıtıldı. 99 numaralı formayı giyecek.

1,97 metre boyundaki santrfor, Jordi Cruijff tarafından Wolverhampton Wanderers'tan kiralandı. Ajax, İngiliz kulübüne mütevazı bir kiralama bedeli ödeyecek ve 20 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olacak.

Cruijff, Ajax'ın kulüp sitesine yaptığı açıklamada yeni transfer hakkında konuştu. “Tolu, bizde daha önce olmayan bir profile sahip oyuncu. Gelecek sezon Ajax'a büyük katkı sağlayacak.”

Santrforun kendisi de bir videoda Amsterdam'a transferiyle ilgili konuştu. “Ajax oyuncusu olmak harika bir duygu. Bu kulübü çocukluğumdan beri tanıyorum.”

“Burada oynayabileceğimi hiç hayal edemezdim. Bunun sebebi istememem değil, herkesin bu kulübü tanıması. Nijerya'da kimse Eredivisie'yi izlemiyor ama herkes Ajax'ı tanıyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Menajerim Ajax'ın ilgilendiğini söylediğinde şaka yaptığını düşündüm. Dediğim gibi: Bunu hiç beklemiyordum. Ardından hemen şunu düşündüm: bunu istiyorum. Burası Hollanda'nın en büyük kulübü ve Avrupa'nın da en büyüklerinden biri.”