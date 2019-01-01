Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 11 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Takvim 'in haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Tolgay Arslan transferini bitirmek için geri sayıma geçti.

Sarı lacivertli kulübe Mehmet Ekici üzerinden mesaj gönderen Tolgay, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ben bu transfer için hazırım. İstanbul'daki çalışmalara dahil olup 2. yarıya Fenerbahçe'de hazırlanmak istiyorum" dediği iddia edildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında tecrübeli orta sahamın transferi için ufak pürüzler kaldı.

Victor Moses, Emmanuel Emenike'den bilgi aldı

Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

Sabah' ın haberine göre Fenerbahçe, Victor Moses'ı kiralamak için Chelsea'ye teklif yaptı.

İngiliz ekibinde istediği süreyi bulamayan Victor Moses teklife sıcak bakarken, Nijeryalı futbolcu vatandaşı Emmanuel Emenike'den bilgi aldı.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz planı

Fenerbahçe Serdar Aziz'den vazgeçmediği gibi olası gelişmeleri de dikkatle takip ediyor.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı olan Serdar Aziz bu para ödenmezse serbest kalacak. Eğer ödeme gerçekleşirse Serdar takımda kalacak. Ancak Galatasaray'ın bu parayı ödeme ihtimalinin yüksek olmadığı üstelik sezonun kalan kısmı için de ödemede zorlanacak olması Fener'in iştahını kabartıyor.

Yunus Mallı'dan ret

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Yunus Mallı sarı lacivertlileri reddederek kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirtti.

Habertürk 'ün iddiasına göre Fenerbahçe adına iki yönetici hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmek için Almanya’ya giderken, sarı lacivertliler Wolfsburg kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.

Yunus Mallı gelen teklif karşısında çok heyecanlandığını belirterek şimdilik kariyerine Almanya'da devam ettirmek istediğini ifade etti.