Tolgay Arslan: Türkçem iyi olmadığı için kendimi anlatamadım

Serie A ekibi Udinese’ye imza atan Tolgay Arslan, Beşiktaş ve Fenerbahçe’deki günleri ile ilgili konuştu.

’de çok güzel yıllar geçirdiğini ve verdiği kararlardan pişmanlık duymadığını söyleyen Tolgay Arslan, “Beşiktaş’ta özellikle kazandığımız ikinci şampiyonlukta hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde, gerçek Tolgay’ı tam anlamıyla gösterebildiğimi düşünüyorum. Sakatlıklar ve bazı sıkıntılı dönemler geçirdim. Ancak her şeyden gereken dersleri de aldım” diye konuştu.

"Basınla aram iyi değildi"

Gerçek kapasitesini gösteremediği şeklindeki eleştirilere katılmadığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, “Çok iyi sezonlar geçirdim ve iyi işler yaptım. Ancak basınla aram pek iyi değildi. Onlar da beni çok tutmadılar. Bu süreçte elbette hatalarım olmuştur ama kimseyle aram kötü olsun hiç istemedim. ’da işinize odaklanıyorsun ve her maçta futbolla insanları memnun etmeniz mümkün değil. Özellikle Türkiye’de spor medyası, olaylara çok fazla müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş taraftarı beni yanlış anladı"

Beşiktaş’tan ’ye gittiği dönemde çok kırıldığını ancak bunu anlatamadığını söyleyen Tolgay Arslan, “Geriye baktığımda, ‘Şunu böyle yapsaydım’ diyeceğim çok şey yok ama Beşiktaş’tan ayrılık süreciyle ilgili bazı hatalarım var. Bu dönem, yanlışları ve doğrularıyla bana çok şey öğretti. Almanya’da büyüdüm ve Türkçem iyi değildi. İnsanlar da beni yanlış anladı ve savunma imkanı vermediler. Beşiktaş’ta da Fenerbahçe’de olduğu gibi taraftarlar bana iyi davrandı. Özellikle onları hiç kırmak istememiştim. Türkçem iyi olmadığı için asıl demek istediklerimi insanlara anlatamadım” dedi.