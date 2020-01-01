Tolgay Arslan: Ligde sürpriz sonuçlar çıkabilir

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu, karantina dönemi ve sezonun geri kalanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kariyerinde Hamburg ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Tolgay Arslan, 2019 yılının başından bu yana 'nin başarısı için mücadele ediyor.

29 yaşındaki oyuncu, FB TV'ye yaptığı açıklamada hem Dünya hem de ülke olarak çok farklı bir dönemden geçtiklerini dile getirirken; ligin son haftalarında ise sürprizlerin yaşanabileceğini de söyledi.

Haberin devamı aşağıda

Tolgay Arslan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Daha fazla takım

"Yeni dönemin nasıl olacağını merakla bekliyorum"

Koronavirüs nedeniyle futbolcular ilk defa 6-7 haftalık süreyle aileleriyle 7/24 beraberdi. Bizim için de yeni bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Ancak çalışmalar, idmanlar için çok zor bir dönemdi. Evlerimize bisiklet, koşu bandı gönderildi ve haftada 4 gün çalıştık. Bunun dışında benim özel çalışmalarım da oldu. Açıkçası ben de yeni dönemin nasıl olacağını merakla bekliyorum. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreçte hazırlanmamız gerekiyor. Ben son maçları hem bir turnuva gibi hem de önümüzdeki seneye daha hazır olabilmek için önemli görüyorum. Sezon bittiğinde tatilimiz çok olmayacak. O yüzden bence bu dönemi iyi kullanalım ve hem bu son maçlara hem de yeni sezona iyi hazırlanalım.

"Ligde sürpriz sonuçlar çıkabilir"

Yaptığımız ilk antrenman beni çok zorladı. Evde çalışsam da hiçbir çalışma sahadaki çalışmaya benzemez. Bence çok zor bir başlangıç olacak. Zaten sezona başlarken gerçekleştirdiğimiz kamp gibi yani koşularla başladık. Testlerimiz de yapıldı. Çok ilginç maçlar olacak. Çok sürprizler çıkabilir. Ama en önemlisi herkese sağlıklı olsun ve öyle kalsın.