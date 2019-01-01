Tolgay Arslan: Gerçek futbolumu gösteremedim

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından konuştu

Tarsus İdman Yurdu maçında ağları havalarından Tolgay Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Turu geçtik, çok da fena oynamadık. Uzun zamandır ilk maçım. 2-3 hafta önce röportaj vermiştim, herkes 'Tolgay nerede?' diye sormuştu. Geçen sene yaptığım hatayı tekrarlamak istemiyorum. Hazırlık kampında sakatlık geçirmiştim, takımdan 1-2 ay uzak kaldım. 5 ay futbol oynamadan geldim hemen oynamak istedim. Sonra vücut kaldırmadı. Gerçek futbolumu gösteremedim. Bu sene de yavaş yavaş adapte olmak istiyorum. Benim için önemli bir maçtı. Maç temposuna yavaş yavaş alıştım. Karşı takımı da tebrik etmek istiyorum. İyi mücadele ettiler. Sonuçta turu geçtik, daha çok gol atabilirdik. Kısmet

Bu vuruşları idmanda çalışıyoruz

Top güzel sekti önümde, ben de vurdum. Tabii ki idmanda da çok çalışıyoruz bu vuruşları. Bugün gol oldu. Umarım gollerime devam ederiim. Sonraki maçlarda da inşallah forma şansı gelir. Takıma yavaş yavaş katkı sağlarım. taraftarı sadece İstanbul'da değil. Buraya gelenlere teşekkür etmek istiyoruz. Bir deplasman maçını Kadıköy'e çevirdiler. Umarım onlar da keyif almıştır. Önümüzde önemli bir Kayseri maçı var, sonra maçı var. İnşallah 2'de 2 yaparız.