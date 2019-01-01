Tolgay Arslan: Fenerbahçe formasını giydiğimde çok duygulandım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, transfer sürecini anlattı.

Kadro dışı kaldığı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arsan, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Sarı-lacivertli formayla ilk olarak Göztepe karşısında görev alan ve maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş armasını hiç öpmedim, bunu ilk kez yapıyorum.'' sözleriyle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Tolgay Arslan, transfer sürecini anlattı.

''Sadece Fenerbahçe'de oynayacağımı söyledim''

Sabah'a konuşan Tolgay Arslan, Beşiktaş'a dönmek için teklif aldığını ancak bunu düşünmeden Fenerbahçe'ye imza attığını ifade etti.

''Ya Fenerbahçe forması giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Fenerbahçe için kadro dışı kalmayı bile göze aldım. Bir sözüm vardı, onun arkasında durdum. Son günler stresliydi. Menajerim diğer teklifleri değerlendirebileceğimizi belirtti ama ben Fenerbahçe'de oynayacağımı söyledim''

''Beşiktaş'ta 3,5 ay tek başıma çalıştım. İkinci takımla bile antrenmana çıkarmadılar. Fenerbahçe formasını giydiğimde çok duygulandım. Basın toplantısı düzenleyip Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ve bu konuyu kapatacağım''

2014-15 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a Hamburg'dan transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, 4 yıl kaldığı siyah-beyazlı ekipte iki lig şampiyonluğu yaşadı.