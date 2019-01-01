Tolgay Arslan: "Birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör Ersun Yanal"

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye olan transferi ve gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılarak 'ye transfer olan Tolgay Arslan, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan başarılı orta saha oyuncusu transfer sürecinde zor günler geçirdiğini anlatırken, "Son güne kadar bekledim ve sabırlı davrandım. Sıkıntılı zamanlar yaşadım ama dik durdum ve kararımdan vazgeçmedim. Fenerbahçe benim hayalimdi. Son günde de olsa Fenerbahçe formasına kavuştum.” dedi.

"Başka teklifler de vardı ama..."

Devre arasında başka takımlardan da teklifler aldığını belirten Tolgay, şöyle devam etti: "Kadro dışı kaldığım ilk günden beri kafamda Fenerbahçe'ye gelmek vardı. Transfer döneminin son gününe kadar menajerime de bunları söyledim. Başka takımlarla bana geliyordu ama ben hiçbirini istemedim. 'Ya Fenerbahçe olur ya da Beşiktaş'ta kadro dışı kalmaya devam ederim' dedim. Çünkü burada bana verilen bir söz vardı. Benim de onlara verdiğim bir söz vardı. Ben de bu sözü tuttum."

"Beşiktaş'ı unuttum, artık doğru yerdeyim"

Beşiktaş'taki günlerine dair fazla yorumda bulunmak istemediğini belirten başarılı orta saha oyuncusu, "Doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş'ı unuttum. Çok zor bir dönemden geçtim. O dönem birçok şey yaşandı ama ben geçmişin üstünü kapattım ve Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe olduğum her anın keyfini çıkarıyorum. Geçmişi artık çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada o kadar mutluyum ki geçmişi çok çabuk unuttum. Beşiktaş benim için geçmişte kaldı. Tesise her gün kapıdan girdiğimde ne kadar mutlu olduğumu hissedebiliyorum. Artık doğru yerde olduğumun farkına vardım." diye konuştu.

"Beşiktaş maçı benim için zordu çünkü..."

Tolgay, Fenerbahçe forması altında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı çıktığı ilk maçtan ise şöyle bahsetti: "Benim için çok zor bir maçtı çünkü insanlar her şeyi farklı biliyor ve düşünüyordu. Olayları farklı açılardan gördüler. Farklı farklı iddialar vardı. Yok dürüm yemişim yok başka bir şey yapmışım... İlk yarıda çok kötü bir oyun sergiledik. Ardından soyunma odasına gittiğimizde kimse konuşmuyordu. Ersun Hoca geldi. Hepimizi tek tek motive etti. 3-0 gerideydik fakat geldiği andan itibaren bize çok iyi bir takım olduğumuzu ve bu skoru geri çevirebileceğimizi söyledi. Muhteşem ve tarihi bir geri dönüş oldu ama maç sonunda hepimiz üzgündük. Çünkü 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldık. Kazanmak için oraya gitmiştik. Maça eğer ikinci yarıdaki oyunumuzla başlasaydık Beşiktaş'ı sahasında çok rahat yenerdik."

"Çalıştığım en iyi teknik direktör Ersun Yanal"

Tolgay Arslan, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktörün kim olduğu yönündeki soruya ise, " 'ye gelmeden önce 4.5 sene Hamburg'da oynadım. 4.5 senede 13-14 tane hocayla çalıştım. Kolay değildi. Türkiye'de de Şenol Güneş ve Ersun Yanal'la çalıştım. Birçok hocayla çalıştım ama daha önce Ersun Yanal gibi donanımlı ve taktisyen bir teknik adamla çalışmamıştım. Keşke daha önce Ersun Yanal'la yollarımız keşisseydi. 'u çalıştırırken de beni transfer etmek istiyordu. Ersun Hoca'yla ilgili çok fazla olumlu şey duydum. Teknik heyetimiz hem taktik hem de diğer alanlarda alanında en iyilerinden." şeklinde yanıt verdi.

"Gol orucumu 'a karşı bozmak isterim"

Skora yeterince katkı yapamamasını da yorumlayan 28 yaşındaki oyuncu, "Bu durum hep konuşuluyor ama ilk hedefim gol atmak veya atmamak değil. Ben bir takım oyuncusuyum ve her şeyimi takıma vermek için sahaya çıkıyorum. Tabii ki eleştiriler geliyor ama hiçbirini dinlemiyorum. Benim için en önemlisi takımın kazanması. Çoğu golün ilk pasını ben veriyorum. Oyunu ben kuruyorum ama Türkiye'de bu işlere pek bakmazlar. Fenerbahçe'de daha geride oynuyorum. Umarım golü de en yakın sürede bulacağım. Umarım Galatasaray'a karşı gol atarım. Benim için de bu suskunluktan sonra güzel olur." ifadelerini kullandı.

"Esun hoca beni kaleye koysa sesimi çıkarmam!"

Tolgay, en rahat ettiği mevkinin sorulması üzerine şöyle yanıt verdi: "Geriden oyun kurmayı seven bir oyuncuyum. Mücadele etmeyi ve defans yapmayı da seven bir profilim var. 6 numara da oynarım 8 numara da oynarım. 8 numara oynarsam hücuma daha çok katkı sağlayabilirim. Benim için nerede oynadığımın pek bir önemi yok. Nerede iyi performans göstereceksem orada oynamak isterim. Ersun hoca beni kaleye bile koysa sesimi çıkarmam, elimden ne geliyorsa yaparım. Takım o maçta kazanırsa kalede devam ederim sıkıntı yok."

"Şenol Güneş ile aramda hiçbir problem yok"

Beşiktaş forması giyerken Teknik Direktör Şenol Güneş ile arasında bir sorun olmadığını da belirten Tolgay, "Şenol hoca ile en ufak bir problem dahi yaşamadım. Bazen oynatıyordu bazen oynatmıyordu ama aramızda normal bir oyuncu-teknik direktör ilişkisi vardı. Onun bana, benim ona karşı bir saygısızlığım olmadı. Kadro dışı kaldığım dönemde onun herhangi bir etkisi yoktu. Bu kararı onun vermediğini biliyordum. Onun kadro dışı kalmamı istemediğini biliyordum. O yüzden Şenol hoca ile en ufak bir sıkıntım bile yok." şeklinde konuştu.

"Futbolcunun pasaportu önemli değil"

Son günlerdeki yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili yapılan tartışmalar hakkında da konuşan Tolgay, "Türk futbolu her gün gelişiyor. Genç oyuncuların profili de değişti. Herkes çok çalışıyor. İdman öncesi ve sonrasında gençler hep kendini geliştiriyor. Artık Türk futbolcu profili Avrupa'daki futbolcu profiline dönüşmeye başladı. Normal ve olması gereken hale döndü diyebiliriz. Tabii ki 'da 4-5 sene önce bir sınır vardı. Açıkçası yabancı kuralı kalkarsa mı yoksa aynı kalırsa mı Türk futboluna daha faydalı olur, bir şey söyleyemiyorum. Ülkemiz futbolsever bir ülke. Forma giymek için çalışmak çok önemli. Futbolcunun pasaportu önemli değil. Sahaya çıkarken taraftarına saygı duyarak oynasın, yeter." dedi.