Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim

Göztepe karşılaşması öncesinde taraftarları Fenerbahçe armasını öperek selamlayan Tolgay Arslan, "Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim" dedi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, sarı lacivertlilerin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tolgay, galibiyetten ötürü takım arkadaşlarını kutladı.

İyi oyunla, hak ederek 3 puan aldıklarını belirten Tolgay, "Benim açımdan iyi bir maç oldu. 3,5 ay sonra sahalara döndüm. Yavaş yavaş bu takıma, kulübe adapte olmak istiyorum. Ayrıca taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün beni inanılmaz karşıladılar. Üst üste 2 maç galibiyet aldık. Küçük bir seri yakaladık, inşallah bunun devamı gelir." diye konuştu.

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Karşılaşma öncesinde sarı lacivertli taraftarları Fenerbahçe armasını öperek selamlayan Tolgay, bu hareketiyle ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye geldiğimde buradaki en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu anlamıştım. Son güne kadar buraya gelmeyi bekledim. Bu benim için yeni bir başlangıç. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. "