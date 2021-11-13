Tolgay Arslan: Beşiktaş 6-7 ay paramızı ödemedi, dürüm hikayesi yalan

Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 6-7 ay maaş alamadığını söylüyor.

31 yaşındaki oyuncu, 2018'de siyah-beyazlı kulübü maaşını alamadığı gerekçesiyle TFF'ye şikayet etmişti.

Ardından Tolgay Arslan kulüpte kadro dışı bırakıldı. Basına yansıyan gerekçesi ise bir maçın devre arasında soyunma odasında dürüm yemesiydi.

Tolgay Arslan ne söyledi?

A Spor'a konuşan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı kulüpte neden kadro dışı kaldığını bilmediğini ve 'dürüm' olayının yalan olduğunu söyledi:

"Beşiktaş'ta çok zor bir dönem geçirdim. 6-7 ay Türk oyuncular paramızı alamıyorduk. Şikayetçi oldum. Bana göre o yüzden kadro dışı kaldım.

Sonrasında bana haksızlıklar yapıldı. Dürüm olsun. Öyle bir şey hiç yoktu. Hiç anlam veremedim. İnsanlar inandı. Devre arasında kim dürüm istesin? O mantığı ben anlamadım. Çoğu kişi dürüm olayına inandı."

🔹 "Beşiktaş'ta neden kadro dışı kaldığımı bilmiyorum."

🔹 "Soyunma odasına kim dürüm getirsin?"

🔹 "Fenerbahçe'de şansız dönem geçirdim."



🎙️ Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması da giyen Udinese oyuncusu Tolgay Arslan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. (Part I) pic.twitter.com/joXq62HJZ5 — A Spor (@aspor) November 13, 2021

"Bu haberi içeriden birisinin verdiğinden eminim. Kötü ayrıldım, ayrılarak hatalı karar verdim. Ben orada düşünmedim, duygusal davrandım. Ben o taraftara hatalı davrandım, geriye dönüp bakarsam ben de üzülüyorum..."

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'den kulübe zorluk yaşatmamak için ayrıldığını söylüyor:

"Fenerbahçe'de beni çok iyi karşıladılar, taraftarlar olsun, diğer insanlar olsun. Orada zor bir dönem geçirdim, 1,5 ay tek başıma idman yaptım, sonra takıma döndüm, sakatlandım.

Sonraki sezona da kampta çok iyi başlamıştım ama yine sakatlandım. Şanssız bir dönem yaşadım orada, kalırdım ben ama beni istemediler.

Ben de hiç onları kırmadım, zorluk yaşatmamak için ayrıldım, Avrupa'dan teklif geldi. İtalya Ligi'ni takip ediyordum, o dönemde Ronaldo da burada oynuyordu, çok büyük futbolcular forma giyiyordu."

Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta ne yaşamıştı?

2018/19 sezonunda Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ödemelerini alamadığı için siyah-beyazlı ekibi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

Basına yansıyan haberlere göre; Şenol Güneş'in forma şansı vermediği Tolgay, Sivasspor maçının devre arasında ısınması gerekirken, oynatılmayacağını düşünerek soyunma odasından çıkmadı. Bir de üstüne soyunma odasında etli pilav ve dürüm yerken yakalandı. Bu olayların üzerine Tolgay kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta yaşadığı sorunların ardından 2018/19 sezonunun devre arasında Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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