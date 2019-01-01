Tolgay Arslan: Amacım tatil yapmak değil, şampiyonluklar kazanmak

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, fiziksel açığını bir an önce kapatmasını isteyen Ersun Yanal'a garanti verdi.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve yaklaşık üç buçuk ay futbol oynayamayan Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de açığını kapatmaya çalışıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncusuyla yaptığı özel görüşmede, "Fiziksel eksiğini bir an önce gidermeni bekliyorum. Sen Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunun en önemli parçalarından biri olacaksın. Potansiyeline inanıyorum. Fiziksel devamlılığını sağladığın müddetçe bu takımın vazgeçilmezi olacaksın," dedi.

Tolgay da transferinde büyük etken olan Yanal'a en geç iki hafta içinde fiziksel olarak hazır duruma gelme sözü verdi. Tecrübeli oyuncu, "Benim amacım burada tatil yapmak değil, şampiyonluklar kazanmak. En kısa sürede toparlanıp gelecek sezonun kemik kadrosunda kendime yer bulacağım" şeklinde hocasına garanti verdi.