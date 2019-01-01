Tolgay Arslan adım adım Fenerbahçe'ye! Fenerbahçe'den transfer haberleri 7 Ocak

Süper Lig'in ilk yarısını hayal kırıklıklarıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündemi bir hayli yoğun. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Tolgay Arslan için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, bu transferde sona geldi.

Fanatik 'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Ozan Tufan + 1.5 milyon euro'luk teklifi Beşiktaş tarafından kabul edilmezken ikinci bir teklif daha geldi. Sarı-lacivertliler bu kez 2 milyon euro + Şener Özbayraklı'yı teklif ederken Kartal bu teklife de sıcak bakmadı.

Transfer için bizzat devreye giren Ali Koç, Tolgay Arslan için 3 milyon euro'luk bonservis teklifinde bulunacak. Beşiktaş'ın 5 milyon euro istediği oyuncu için Fenerbahçe sıkı pazarlıklarla transferde mutlu sona ulaşmak üzere.

Martin Skrtel ayrılabilir

Son olarak Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Martin Skrtel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sport'a konuşan Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, oyuncunun sarı-lacivertli kulüpten sözleşme teklifi aldığını belirtti ancak ayrılık konusunda da yeşil ışık yaktı.

Martin Skrtel'in geleceğiyle ilgili konuşan Csonto, ''Doğru kulübü bulursak Fenerbahçe'den gidecek. Fenerbahçe Martin'e sözleşme teklif etti ancak henüz karar vermedik'' dedi.

Fenerbahçe'de hedef Yacine Brahimi

Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, hücum hattını kuvvetlendirmek için harekete geçti.

Fanatik 'in haberine göre; sarı lacivertliler, sezon sonu Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Yacine Brahimi için menajerler aracılığıyla nabız yokladı.

Sarı lacivertli yönetim, Brahimi için fiyat araştırması yaptıktan sonra Portekiz ekibinin kapısını çalacak.

Obi Mikel, Fenerbahçe'ye çok yakın

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kollarını sıvadı.

Football365 'in haberine göre; orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Çin kulübü Tianjin Teda ile sözleşmesini fesheden John Mikel Obi'yi transfer etmek istiyor.

Chelsea'den 2017'de ayrılarak Çin'e giden Nijeryalı orta sahanın Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtildi.

Ozan Tufan, Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı kiralık olarak transfer etti.

Ozan Tufan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Alanyaspor'a imza attı.

Alanyaspor'a transferi konusunda Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür eden Ozan, şunları kaydetti: "Devre arasında, 5-6 aylık bir süreçte beni kendi aralarında görmek istedikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımın ve hocamın beklentilerini fazlasıyla karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Futbolu çok özlediğimi, uzun süredir oynamadığımı, futbola hasret olduğumu buradan duyurmak istiyorum.