Tokalaşmasız bir konuşma: Hamza Abdülkerim ile Hüsam Hasan arasında ne yaşandı?

Barcelonalı genç forvet Hamza Abdülkerim, Mısır'da yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Firavunlar ile sınırlı kalan süresi, özellikle Mısır'ın 1-0 kaybettiği Güney Afrika hazırlık maçında yedek kulübesinde yer alması sonrasında, giderek artan soru işaretlerine yol açtı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın maçın ardından Hamza ile ciddi bir konuşma yaptığını, iki tarafta da gerginlik belirtilerinin görüldüğünü ve ardından ikisinin tokalaşmadan doğrudan soyunma odasına yöneldiğini aktardı.

Bu olay, kısa süre önce Güney Sudan karşısında ilk milli golünü atmasına ve bunun Firavunlar'daki rolüne ilişkin beklentileri yükseltmesine rağmen milli takımda şimdiye dek önemli fırsatlar elde edemeyen genç forvete Hossam Hassan'ın yaklaşımına dair tartışmaları daha da artırdı.

Eleştiriler taraftarlar ve basınla sınırlı kalmadı. Zamalek ve Mısır Milli Takımı'nın eski defans oyuncusu Beşir et-Tabii, teknik ekibin Güney Afrika maçını yönetiş biçimini sorgularken Hamza'ya daha fazla fırsat verilmesini istedi.

Et-Tabii şunları söyledi: "Madem bir hazırlık maçıydı, Hamza Abdülkerim'i ilk 11'de sahaya sürüp ona daha fazla fırsat vermek daha iyi olurdu; özellikle de izlenmeyi hak eden kabiliyetlere sahip bir oyuncu olduğu için." Aynı zamanda milli takımın maçtaki performansını da eleştirdi.

Bu gelişmeler, Barcelona'nın A takımının kapısını çalmaya başlayan Hamza'ya ilişkin Mısır'daki umutların arttığı bir dönemde geldi; bu durum oyuncunun milli takım geleceğine dair beklentilerin tavan yapmasına neden oldu.

Oyuncu ile Hossam Hassan arasında bir anlaşmazlık ya da disiplin krizi olduğuna dair kesin işaretler bulunmasa da Güney Afrika yenilgisinin ardından ikisini bir araya getiren bu sahne, Hamza'yı yeniden gündemin merkezine taşıdı ve Barcelonalı forvetin, etrafındaki beklentilere uygun fırsatı elde edip etmediği tartışmasını yeniden açtı.