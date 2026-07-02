Tochil, Spence yüzünden sinirlerini kaybetti… Oyuncudan soğuk bir tepki geldi

İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maç sırasında, "Üç Aslan"ın savunma oyuncusu Jib Spence yüzünden bir kez daha sinirlerini kaybetti.

Maçın bitimine çeyrek saat kala İngiltere, Demokratik Kongo'ya karşı 1-0 gerideydi, ancak Harry Kane attığı iki golle "Üç Aslanlar"ı çeyrek finale taşıyarak Meksika ile karşılaşmalarını sağladı.

Tuchel, turnuva boyunca Tottenham'ın bekini defalarca eleştirdi ve antrenmanlardan ve grup aşamasındaki Gana maçından yaygın olarak paylaşılan videolarda ona sert bir şekilde saldırdı.

Tuchel’in saha kenarındaki ateşli tavırları turnuva boyunca öne çıktı ve İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı ilk maçta özellikle dikkat çekti.

Ancak maçın başlamasından sadece yedi dakika sonra 1-0 geriye düşen takımı uyandırmak için Tuchel’in tekrar tekrar bağırması ve birçok oyuncu değişikliği yapması gerekti.

"Daily Mail" gazetesine göre, bir anda Spence'in taç atışını geriye doğru gönderdiği sırada, saha kenarındaki mikrofonlar Tuchel'in "Haydi! Orada bire bir durum var! Öne oyna!" diye bağırdığını yakaladı.

25 yaşındaki genç oyuncu ise bu talebi görmezden geldi; omuzlarını silkti, ellerini uzattı, kayıtsız bir şekilde arkasına baktı ve yavaşça uzaklaştı.

Maçın son üçte birinde Spence topu kaybettiğinde, Tuchel hemen Iberechi Eze'yi oyuna aldı; bu hamle, Spears oyuncusuna karşı sabrını yitirdiğini gösterdi.

Her iki kanatta da oynayabilen Spence, dün Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında, Reece James ve Jarell Quansah’ın sakatlıkları nedeniyle sağ bek pozisyonunda forma giydi.