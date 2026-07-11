Tochil: İngiltere’nin kimliğini değiştirmedim… Bu milli takım beni hayran bıraktı

İngiltere Milli Takımı’nın Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, takımının 2026 Dünya Kupası’nda daha fazlasını başarmaya hâlâ istekli olduğunu vurguladı ve çeyrek finale yükselmenin bu yolda atılan sadece bir adım olduğunu belirtti. Bu açıklamayı, bugün Cumartesi akşamı yarı finale yükselme mücadelesi kapsamında Norveç ile oynanacak maç öncesinde yaptı.

“Üç Aslanlar” takımı, bazı oyuncuların yokluğu ve ilk 11’deki belirsizliklere rağmen, Erling Haaland liderliğindeki Norveç milli takımıyla karşılaşarak turnuvadaki yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sakatlar ve eksikler

"Marca" gazetesinin aktardığına göre, Tuchel maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "En iyi haber, tüm oyuncuların antrenmanlara katılabilmiş olması. Cezalı Kwansa ve Jordan Henderson dışında tüm oyuncular hazır durumda."

Tuchel, “Son maçta büyük bir adım attık, ancak bu sadece bir adımdı. Hâlâ daha fazla galibiyet elde etme arzusu ve hırsına sahibiz” diye ekledi.

Declan Rice ve Mark Ghouhi, maça hazırlık amacıyla antrenmanlara geri dönerken, Henderson ise Meksika’da eleme turunu kutlarken geçirdiği sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Jarell Kwanasa da cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.

Harry Kane’e özel övgü

Tuchel, milli takım kaptanı Harry Kane’i övmek için geniş yer ayırdı ve onun sürekli fark yarattığını vurguladı.

"Her maçtan sonra Harry Kane'den bahsediyoruz, çünkü maçı her zaman o belirliyor," dedi.

"Onu tarif edecek kelimeler bulamıyorum. O bizim kaptanımız ve takımın en iyi oyuncusu; kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor," diye ekledi.

“O bir takım oyuncusu ve her zaman sorumluluk alıyor. İngiltere milli takımının kaptanı olması gurur verici, onu çalıştırmak da benim için bir zevk” diye devam etti.

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İngiltere’nin felsefesi

Alman teknik direktör, göreve geldiğinden beri İngiliz futbolunun kimliğini değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

“Milli takımın kimliğini değiştirmeye çalıştığımı sanmıyorum. Sadece oyuncuların en iyi performanslarını sergileyebilmeleri için uygun ortamı yaratmak istedim” dedi.

Ve ekledi: “Hücum futbolu oynayabiliriz, agresif oynayabiliriz. Savaşçı zihniyet, istek ve azim, İngiliz futbolunun kimliğinin bir parçasıdır ve bu kadro bu özelliklere en üst düzeyde sahiptir.”

Fransa ve İspanya hakkında bir mesaj

Tuchel, şampiyonluk için favori gösterilen milli takımlara da değinerek, Fransa ve İspanya’nın performanslarını övdü.

Fransız milli takımı hakkında “Fransa son derece etkileyiciydi ve Dünya Kupası’nı kazanmanın en önemli adaylarından biri” dedi.

İspanya’ya gelince ise, “Büyük turnuvalarda İspanya, oyun stiline muazzam bir güven duyuyor. Asla umutsuzluğa kapılmıyor ve son dakikalarda gol atabileceğine her zaman inanıyor” dedi.

"Turnuvada geriye sadece 6 takım kaldı. Çeyrek finale yükselmek bir ilerleme, ancak biz daha fazlasını istiyoruz. Umarım ilerleyen aşamalarda bu takımlardan biriyle karşılaşırız" diye ekledi.

Taraftarlara mesaj

Tuchel, konuşmasını taraftarların desteğine olan güvenini vurgulayarak şu sözlerle bitirdi: “Bu milli takımın sunabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum.”

"Herkesin bize nasıl baktığını tam olarak bilmiyorum, ancak taraftarların bu takımı sevdiğini hissediyorum, çünkü oyuncuların forma uğruna her şeylerini ortaya koyduğunu görüyorlar" diye ekledi.

Ve şöyle devam etti: “Kendimize özgü bir oyun tarzımız var; bunu elemelerde ve turnuva boyunca birçok kez gördük. Hâlâ gelişebiliriz, ancak taraftarların, çocukların ve futbolseverlerin bu milli takımın yaydığı enerjiyi hissettiklerine ve onu sevdiklerine inanıyorum.”