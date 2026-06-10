Tochil: Fırtınaların bize tehdit oluşturacağını hiç düşünmemiştim... Ken bunu yaparsam bana kızar

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Orlando'da Kosta Rika Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçının gök gürültülü fırtına nedeniyle ertelenmesinin, takımına 2026 Dünya Kupası finallerinde karşılaşabilecekleri durumlara dair erken bir fikir verdiğini vurguladı.

Çarşamba günü, Dünya Kupası öncesinde Three Lions'ın son hazırlık maçı olan ve Gana, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı son grupta yer alan takımın maçı, gök gürültülü fırtına nedeniyle bir saat ertelendi.

Maçın başlamasından birkaç dakika önce ITV'ye konuşan Tuchel, "Bu bize Dünya Kupası sırasında neler olabileceğine dair bir fikir veriyor. Bunu önceden biliyorduk, şimdi de bunu sahada yaşıyoruz. Herhangi bir sorun yok ve bu durum, heyecanımızı, sabrımızı veya maça çıkma isteğimizi kaybetmemiz için bir mazeret olmamalı" dedi.

"Oteldeyken haberi aldık ve bununla başa çıkmak kolaydı. Sadece otobüsle hareket etmeyi yarım saat ertelemeye ve ardından stadyuma gitmeye karar verdik" diye ekledi.

Teknik direktör, "Bazı günlerde gök gürültülü fırtınalar ve şimşekler olabileceğini biliyordum, ancak maçın tamamen iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini hiç aklıma gelmemişti" dedi.

Şiddetli yağmurların ardından saha zeminine ilişkin olarak ise, "Yağan yağmur miktarına kıyasla zemin şaşırtıcı derecede kuru görünüyor, ancak yetkililer ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve koşullar maçı oynamak için uygun görünüyor" dedi.

Fiziksel gelişime övgü

Tuchel ayrıca Dünya Kupası başlamadan önce oyuncularının hazırlık durumundan bahsetti ve milli takımın fiziksel ve teknik açıdan ilerleme kaydetmeye devam ettiğini vurguladı.

"Çok güçlü bir kadromuz var ve yedek kulübesinde de önemli isimlerimiz bulunuyor. On günlük iyi bir hazırlık döneminin ardından bir sonraki adımı atmak ve sınırlarımızı aşmak istiyorsak bu seviyeye ihtiyacımız var" dedi.

"Mesele, topu elimizdeyken de, elimizde değilken de yoğunluğu artırmakla ilgili. Antrenmanlarda belirgin bir gelişme görüyoruz. Fiziksel göstergeler ve test sonuçları da adaptasyon sürecinin mükemmel gittiğini gösteriyor. Oyuncular gün geçtikçe daha hazır ve formda hale geliyorlar" diye devam etti.

"Artık bunu sahada göstermek takımın elinde" diye ekledi.

Tuchel, Bellingham'ı yeni bir dizilişte deniyor

Jude Bellingham'ın katılımıyla ilgili olarak Tuchel, maçın onun bir dizi temel oyuncuyla uyumunu test etmek için bir fırsat olduğunu açıkladı.

"Sanırım Harry Kane, Declan Rice ve Elliot Anderson ile birlikte ilk kez oynuyor, bu yüzden bizim için önemli bir deneyim ve sonuçlarını görmek istiyoruz" dedi.

"Bellingham'ın mükemmel durumda olduğunu defalarca söyledik, diğer oyuncular da öyle. Güçlü bir kadromuz ve güçlü bir yedek kulübemiz var" diye ekledi.

Kane dinlenme fikrini reddediyor

Maç sırasında kaptan Harry Kane'i dinlendirmeyi düşünüp düşünmediğini sorulduğunda, Tuchel şakayla karışık şöyle yanıt verdi: "Hayır! Ona bu fikri açsaydım bana çok kızardı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "O çok kararlı bir oyuncu ve bugün 60 dakika oynaması onun için en iyisi. Böylece bir sonraki Hırvatistan maçına hazır olacak."