Tochil, FIFA’yı eleştirdi: Kwansa’nın cezasının ağırlaştırılmasıyla ilgili herhangi bir açıklama almadık

İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, savunma oyuncusu Jarell Quansah’ın Meksika ile oynanan son maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 2026 Dünya Kupası’nda iki maçlık cezasının ağırlaştırılmasıyla ilgili olarak İngiliz Futbol Federasyonu’nun (FA) şu ana kadar herhangi bir açıklama almadığını duyurdu.

Kwansa, Azteca Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısının başında, Jesús Gallardo'ya ayak bileği seviyesinde yaptığı sert müdahalenin ardından video yardımlı hakemlik (VAR) incelemesi sonucunda doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu tür kırmızı kartlar genellikle bir maçlık cezaya yol açarken, müdahalenin “şiddetli ve tehlikeli oyun” olarak değerlendirilmesi üzerine ceza iki maça çıkarıldı.

Maçın ardından Tuchel, hakem ekibine sert eleştiriler yönelterek, “Hakemler basitçe yeterince kaliteli değil” dedi.

Bu cezanın ağırlaştırılması, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören ABD’li forvet Folarin Balogun’a verilen bir maçlık cezasını bir yıl süreyle askıya alma kararı almasının ardından geniş çapta eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Bu karar, oyuncunun daha sonra Belçika’ya karşı 4-1 kaybedilen maçta forma giymesine olanak sağlamıştı.

Tahminlere göre, Tuchel’in hakemlere yönelik sert açıklamaları, Kwansa’nın cezasının uzatılmasının nedeni olabilir, ancak Alman teknik direktör, bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir gerekçeyle bilgilendirilmediğini açıkladı.

Tuchel, açıklamalarının cezasının süresini etkileyip etkilemediği sorulduğunda, “Bunu sanmıyorum, ayrıca elimizde herhangi bir açıklama da yok” dedi.

Üç Aslanlar, Azteca Stadyumu’ndaki düşmanca taraftar atmosferinde, ikinci yarı boyunca neredeyse bir kişi eksik oynamasına rağmen cesurca mücadele ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Tuchel, bu ruhun, önümüzdeki maça tam bir özgüvenle çıkacak olan Norveç milli takımını geçmek için belirleyici olacağını düşünüyor.

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Son maçımızda büyük bir adım attığımızı düşünüyorum, ancak bu sadece bir adımdı.”

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Hâlâ açız, hâlâ hayallerimiz var ve uğruna oynadığımız büyük bir hedefimiz var; bir sonraki adımımız çeyrek finalde galip gelmek.”

Tuchel sözlerini şöyle tamamladı: “Bu maçı geride bıraktık ve olumlu yanları ve özgüvenimizi yanımıza alıyoruz, ancak şu anda bizim için önemli olan tek şey, bizi gelecekte nelerin beklediği.”