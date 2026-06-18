Tochil, FIFA kurallarını eleştiriyor: Bu engel, beni olağanüstü bir anın tadını çıkarmaktan mahrum bıraktı

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası’ndaki bazı organizasyonel düzenlemelerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek, Hırvatistan maçı öncesinde “çok özel bir anından mahrum bırakıldığını” hissettikten sonra, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’dan milli marşın çalınması sırasında fotoğrafçıların yerlerinin değiştirilmesini talep etti.

Tuchel, “Üç Aslanlar”ı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Hırvatistan’a karşı 4-2’lik heyecan verici bir galibiyete taşıdı, ancak maç öncesinde en çok beklediği anlardan birinin istediği gibi geçmediğini vurguladı.

"Tek bir oyuncu bile görmedim"

Turnuva kurallarına göre, fotoğrafçılar maçın başlamasından önce milli marş çalınırken saha kenarı boyunca durarak her iki takımın resmi fotoğraflarını çekebilirler; ardından reklam panolarının arkasında veya yedek kulübelerinin yakınında kendilerine ayrılan alanlara geri dönmeleri gerekir.

Maç sonrası İngiliz “Mirror” gazetesinde yer alan açıklamalarında Tuchel, FIFA’dan bu kuralları yeniden gözden geçirmesini talep ederek şöyle dedi: “Bir şey söylemek istiyorum… FIFA’dan milli marş çalarken fotoğrafçıların yerlerinin değiştirilmesini rica ediyorum.”

Ve ekledi: “Marş sırasında takımımı göremedim, o anı büyük bir heyecanla bekliyordum çünkü benim için çok özel bir andı.”

Tochil sözlerine şöyle devam etti: “Sadece yarım metre uzaklıkta, yaklaşık 50 fotoğrafçıdan oluşan bir duvarın önünde duruyordum ve hiçbir oyuncuyu göremedim. Bu durum, o gün yaşadığım deneyimin bir kısmını mahvetti.”

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Uzun zamandır beklenen an

Alman teknik direktör, İngiltere’yi Dünya Kupası’nda temsil etmenin antrenörlük kariyerinde olağanüstü bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve İngiltere milli takımıyla bir Dünya Kupası maçı öncesinde sahada durmanın, kariyerinin başlarında ulaşılamaz bir rüya gibi göründüğünü vurguladı.

"Bu benim için çok duygusal bir an. Çocukken ve hatta antrenörlüğe başladığımda bile, bu aşamaya gelmek hayal bile edemeyeceğim bir şeydi" dedi.

Ve ekledi: “Bu yolculuk boyunca bana yardım eden herkese büyük minnettarlık duyuyorum.”

Neden milli marşı söylemiyor?

Tuchel, maç öncesinde milli takımın başına geçmesine rağmen İngiltere milli marşını söylemeyeceğini açıklayarak tartışma yaratmıştı.

Kansas City’deki milli takım kampında düzenlenen basın toplantısında Tuchel, “Şu anda değil, bence henüz o aşamaya gelmedik” dedi.

Şöyle devam etti: “Belki turnuvanın sonunda, ama hâlâ biraz utangaçlık hissediyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum, ayrıca şu anda dikkatlerin bu konuya yönelmesini de istemiyorum.”

Marşın sözlerini ezberleyip ezberlemediğini sorulduğunda ise gülümseyerek, “O kadar da zor değil” diye yanıt verdi.