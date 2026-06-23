Tochil: Dünya Kupası’nı kazanmak istiyorsan İspanya’yı yenmelisin

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, İspanya milli takımının Dünya Kupası şampiyonluğunun en güçlü adaylarından biri olduğunu vurguladı ve şampiyonluğu hedefleyen herhangi bir takımın, turnuvanın bir aşamasında Luis de la Fuente’nin takımını elemek zorunda kalacağını belirtti.

Tuchel, Boston’da Gana ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “İspanya, son dönemdeki şampiyonluk geçmişi, sürekli olarak finallere kalması ve podyuma çıkması nedeniyle benim için en favori adaylardan biri.”

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "İspanyollar turnuvanın ilerleyen aşamalarına kadar yükselecekler. Şampiyon olmak istiyorsanız, bir noktada İspanya'yı yenmeniz gerekiyor; ben bundan tamamen eminim." dedi. Bununla birlikte, Pazar günü İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiği "La Roja" maçının büyük bir bölümünü izleyemediğini de itiraf etti.

Bu bağlamda, eski Chelsea teknik direktörü, maçların tarih ve saatleri nedeniyle Dünya Kupası süresince istediği kadar futbol maçı izleyemediğini kabul etti.

"Üç Aslanlar"ın teknik direktörü bu konuyla ilgili ayrıntıları şöyle açıkladı: "İspanya'nın son maçı, milli takımımızın antrenman saatiyle neredeyse çakıştı, bu yüzden Suudi Arabistan'a karşı kazandıkları galibiyetin sadece önemli anlarını izleyebildim."