Tobias Lauritsen, Sparta'dan ayrılmasının ardından yeni bir kulüp buldu

Tobias Lauritsen, Sparta’dan bedelsiz ayrılmasının ardından yeni bir kulüp buldu. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, forvet oyuncusu kısa süre içinde Sampdoria ile sözleşme imzalayacak.

Lauritsen, son dört sezonda Sparta forması giydi. Kulüp adına oynadığı 144 maçta 52 gol attı ve 22 asist yaptı.

Transfermarkt'a göre 28 yaşındaki forvetin piyasa değeri 3,5 milyon avro idi, ancak şimdi Sparta'dan bedelsiz olarak ayrılıyor.

Norveçli oyuncu Cuma günü İtalya'da sağlık kontrolünden geçecek ve ardından uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacak.

Sampdoria şu anda Serie B’de mücadele ediyor. Cenova merkezli kulüp, geçen sezon İtalya’nın ikinci liginde on dördüncü sırada yer aldı.



