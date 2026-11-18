Milan, Endrick'i ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Son haftalardaki iddialar Brezilya'da doğrulanıyor: TNT Sports'a göre Cardinale, Brezilyalı yetenek için teklifini hazırladı.

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Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı oynanacak maç öncesinde ayrılık ihtimalini reddetmesi gibi alışılmış yalanlamalara ve son günlerdeki açıklamalara rağmen (örneğin Endrick'in dün "Real Madrid'de ömür boyu kalmak istediğini" söylediği belirtiliyor), geçen temmuz ayında 20 yaşına giren eski Palmeiras yıldızı yeni yılın başında ayrılabilir. Üstelik Real Madrid'in öngördüğü kiralık transfer formülünden farklı bir şekilde; Real Madrid'in planı, onu hazirana kadar kiralamaktı.

Real Madrid'in düşüncesi, Endrick'e Lyon deneyiminin bir benzerini yaşatmaktı: Ocak ayından mayıs ayına kadar kiralık oynayarak daha fazla süre alması, güvenini ve istikrarını yeniden kazanması, ardından sezon sonunda Valedebebas'a dönmesi. Ancak ortaya çıkan tablo farklı; Endrick'in bonservisini haziranı beklemeden hemen almaya hazır bir kulüp var.

Örneğin Milan, Brezilyalı oyuncuyu mutlak önceliği olarak görüyor. TNT Sports Brezilya'ya göre Cardinale ve ekibi, Real Madrid yönetimiyle ve Endrick'in işlerini yürüten, yakın ilişkilerinin bulunduğu Roc Nation ile çoktan görüştü. Nitekim Milan Sports & Entertainment'ın icra direktörü Brett Yormark, Roc Nation Sports International'ın başkanı ve CEO'su Michael Yormark'ın ikiz kardeşi.

Milan kiralık transferle ilgilenmiyor; oyuncuyu hemen bonservisiyle almak istiyor. Önümüzdeki günlerde sunulması beklenen teklif, 60 milyon avrosu sabit, 10 milyon avrosu bonus olmak üzere toplam 70 milyon avro olacak. Endrick'in hâlihazırda 2030'a kadar geçerli olan, yıllık yaklaşık 3 milyon avroluk net maaşı da artırılacak.

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Başlangıçta oyuncuyu kaybetme ihtimaline mesafeli yaklaşan Real Madrid, transfere kapıyı açtı ancak iki maddenin eklenmesini istiyor: İlki, Endrick'i 85 milyon avroya geri satın alma hakkı (bu hakkın bir mi yoksa iki yıl mı geçerli olacağı henüz belirlenecek); ikincisi ise gelecekte Endrick için yapılabilecek bir teklifi eşitleme hakkı. Real Madrid böylece Endrick'in ileride Barcelona'yı veya Avrupa'nın başka bir büyük kulübünü güçlendirme ihtimalini azaltmayı hedefliyor.

TNT Sports Brezilya'ya göre Mourinho, Brezilyalı oyuncunun satışına henüz onay vermedi. Mourinho, Endrick'e bu sezon yedi maçta toplam 141 dakika süre verdi. Brezilyalı oyuncu yalnızca bir kez ilk 11'de başladı: Geçen 18 Ekim'de Sevilla'ya karşı 4-1 kazanılan maçta 70 dakika oynadı.