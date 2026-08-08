Yeni Eredivisie sezonunun ilk haftası daha şimdiden büyük bir sürprize sahne oldu. NEC, kendi sahası Goffertstadion’da Telstar’a (1-2) yenildi ve çok hızlı toparlanmak zorunda, çünkü üç gün sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos ile rövanş maçı var.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikası dolmadan Telstar, Patrick Brouwer ile öne geçti. İlk yarının ortalarında ise yine aynı isim, Rui Mendes’in attığı 0-2 golünün asistini yaptı. Kaj Sierhuis son bölümde skoru 1-2’ye getirdi ancak NEC için beraberlik artık mümkün olmadı.

Nijmegen ekibinin aldığı bu yenilgi şaşırtıcı, zira takım bu hafta Olympiakos ile oynadığı ilk maçta da kayda değer bir 0-0’lık beraberlik almıştı. Rövanş salı günü oynanacak, bu yüzden takımın bir an önce toparlanması gerekiyor.

Takım kaptanı Tjaronn Chery, ESPN’e yaptığı açıklamada, "Bu yenilgi gerçekten çok ağır oldu. Geçen hafta Avrupa’da iyi oynadıktan sonra burada maçı bu şekilde hediye ediyorsun. Kesinlikle kendimiz gibi değildik. Daha ilk dakikada 0-1 geriye düştük. Orada hepimiz adeta uyuyorduk. O zaman rakibe değil, kendine karşı oynuyorsun" dedi.

"15 dakika sonra da 0-2’yi yiyorsun ve işler çok zorlaşıyor. İkinci yarıda top sadece bizdeydi ama çok az pozisyon ürettik. Bunun sebebi ne? Bunu söylemek zor. Olmadı işte. Salı günü yine önemli bir maçımız var."

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Chery’nin 64. dakikada oyundan alınmasıydı. Oysa 38 yaşındaki tecrübeli isim, geçen sezon NEC’nin yaratıcı beyni olmuştu. Surinamlı futbolcu, değişiklik sonrası hisleriyle ilgili ilk etapta fazla konuşmazken, "Bunu hocaya sormanız lazım" dedi.

Chery sözlerini, "Ama ben zaten her zaman hazırım" diyerek sürdürdü ve devam edebilecek durumda olduğunu da doğruladı. "Evet, tabii ki. Sonuçta burada kazanmalıydık, bu bizim zorunluluğumuzdu. Böyle başlarsan kazanmayı hak etmezsin. Kafaları bir araya toplayıp salı gününe tam gaz hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.