Tjark Ernst, cumartesi akşamı Feyenoord formasıyla üst üste üçüncü kez kalesini gole kapattı. Daha önce PEC Zwolle (0-7) ve FC Utrecht (5-0) galibiyetlerinin ardından bu kez AZ de gol yemeden mağlup edildi: 2-0. Karşılaşmanın ardından Alman kaleci, ESPN'e konuştu.

Ernst, yeni bir gol yemeden tamamladığı maçla ilgili, “İyi hissettiriyor” dedi. “Sadece benim için değil, tüm takım için. Son üç maçta iyi savunma yaptık, gerçekten bir takım gibi.”

“Bugün ortaları da iyi savunduk. Bugünkü rakibimizin çok iyi olduğunu biliyorduk, bu yüzden bugün gol yememiş olmamız beni çok mutlu ediyor.”

İlk yarının bitimine kısa süre kala, Ernst'in Mexx Meerdink'i düşürdüğü gerekçesiyle AZ'nin penaltı kazanması bekleniyordu. Ancak hakem Danny Makkelie, VAR tarafından ekran başına çağrıldı ve görüntüleri izledikten sonra kararını değiştirdi: penaltı yok.

Ernst, Meerdink pozisyonuyla ilgili, “Ona temas ettiğimi hissetmedim” dedi. “Bunu hakeme de hemen söyledim. Maçtan sonra hakemle kısa bir konuşma yaptım, o da belki hafif bir temas olduğunu ama bunun penaltı için yeterli olmadığını söyledi. Topun nereye gittiğini de görüyorsunuz: oyun alanının dışına. Kaleye doğru gitmiyor.”

“Şimdi ayağımın biraz hareket ettiğini ben de görüyorum. Ama hakem, kendi görüşüne göre bunun penaltı için yeterli olmadığını söyledi. Hem top dışarı çıktığı için hem de temas çok hafif olduğu için. Ama o an hiçbir şey hissetmedim.”

“Penaltı verilmemesine elbette sevindim. Ama bunun doğru karar olduğunu da düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı Ernst.