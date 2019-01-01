Tite: Messi - Pele karşılaştırmasının itibarı yok

Brezilya'yı çalıştıran Tite, Lionel Messi'yi Pele'yle karşılaştıranlara tepki gösterdi, Arjantinlileri kızdıracak açıklamalar yaptı.

Teknik Direktörü Tite, 'yi Pele ile karşılaştıranlara sert çıktı.

'in yaşayan efsanesi Lionel Messi birçokları tarafından tarihin en iyi futbolcusu olarak gösteriliyor ve bu noktada Pele ile mukayese ediliyor.

Bu konuyla ilgili fikri sorulan Tite, vatandaşı Pele'ye sahip çıktı ve şunları söyledi:

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"Pele kimseyle karşılaştırılamaz biri. Biri Pele'yi başka herhangi bir sporcuyla karşılaştırdığında buna hiç kulak asmıyorum. Bunlar tarih bilmeyen insanlar."

Messi'nin çok iyi olduğunu belirtmekle birlikte Pele'nin net bir şekilde önde olduğunu ifade eden Brezilyalı teknik adam, "Ben bir keresinde Messi olağanüstü demiştim. Bu şu an futbol oynayanlar için geçerli. Pele herhangi bir kalıba sığmayan bir oyuncu. Bunu Brezilyalı olduğum için söylemiyorum. Pele'nin hiçbir kusuru yok." dedi.

Tite, son olarak, Messi - Pele karşılaştırmalarının hiçbir itibarı olmadığını ifade etti.