Senegal spor camiası, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda “Teranga Aslanları” milli takımının Belçika’ya yenilip elenmesinden bu yana büyük sarsıntılar yaşadı.

Cinsel taciz suçlamalarından teknik direktör Babi Thiao’nun görevden alınmasına, federasyon işlerine açıkça müdahale edilmesinden, kadın hastalıkları uzmanı olduğu şüphelenilen milli takım doktoru hakkındaki iddialara kadar, bitmek bilmeyen uzun bir skandal listesi içinde tartışmalı olaylar kaos ortamında arka arkaya yaşanıyor.

Bugün Çarşamba günü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Senegalli kaleci Édouard Mendy'nin kurbanı olduğu yeni bir skandal ortaya çıktı.

“Foot Mercato” sitesi, “Sport News Africa” sitesinden alıntı yaparak, turnuva sırasında Senegalli oyuncuların karşılaştığı zorlukları gün ışığına çıkaran yeni bir gelişmeyi ortaya koydu.

Site, ne oyuncuların ne de teknik ekibin ne de heyetin herhangi bir üyesinin Dünya Kupası süresince sigortalı olmadığını doğruladı; zira Senegalli Futbol Federasyonu, sorumluluğu altındaki kişileri korumak için herhangi bir sigorta teminatı sağlamamıştı.

Edouard Mendy, grup aşamasının ikinci maçında Norveç karşısında dizinden sakatlandıktan sonra bu durumun acısını bizzat yaşadı.

Yaralanmasının ciddiyetini belirlemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) testine girmeye zorlanan Senegalli kaleci, ABD’de oldukça yüksek olan test masraflarını kendi cebinden ödemek zorunda kaldı. Bu da Senegali’nin Dünya Kupası katılımını gölgeleyen kaosun bir başka örneğidir.