Kraliyet ekibinin muazzam hücum potansiyelini tam anlamıyla kullanmak isteyen Portekizli yıldız teknik adam, Bernabeu'da görünüşe göre eski günlerin efsanevi geçiş oyununu yeniden canlandırmayı planlıyor. İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre Mourinhonun planında özel öncelik, Güler'in geçen sezonun başında Kylian Mbappe ile geliştirdiği işleyen kombinasyon oyunundan yararlanmak.

Bu hamlenin arkasındaki taktik düşünce, kendini kanıtlamış bir modele dayanıyor: Mbappe, Madrid ekibinde bir dönem Cristiano Ronaldo'nun üstlendiği rolün tam aynısını üstleniyor. 21 yaşındaki Güler ise kulüp içinde, Özil'in beyaz formayla geçirdiği üç yıllık dönemde başarıyla yerine getirdiği görevleri tekrar edebilecek ideal isim olarak görülüyor.

İki teknik oyuncu arasındaki karşılaştırma kesinlikle yeni değil ve İspanyol medyasında, Güler'in 2023 yazında Fenerbahçe'den Madrid'e 30 milyon euroluk transferinden bu yana dolaşımda. Ortak Türk köklerinin yanı sıra iki oyuncu da progresif pas oyunları, dar alandaki olağanüstü oyun görüşleri ve derinde bekleyen savunmaları belirleyici pasla açabilme yetenekleriyle öne çıkıyor.

Getty Images

Jose Mourinho, Real Madrid'de Arda Güler'i nasıl kullanmayı planlıyor?

Mourinho'nun yeniden kulübede sorumluluğu üstlenen isim olması, spekülasyonlarla örtüşüyor. Sonuçta 63 yaşındaki teknik adam, Real'deki ilk döneminde Özil'den en yüksek verimi alan isimdi.

Güler'in İspanya'nın başkentine gelişinden bu yana gelişimi kesinlikle duraksamadı, ancak yıldızlarla dolu kadroda kalıcı bir ilk 11 yeri ona şimdiye kadar nasip olmadı. Süreleri sağ kanat, sağ iç koridor ve zaman zaman derinden oyun kurulumundaki görevler arasında değişken şekilde dağıldı; bu durum en azından onun taktik uyum yeteneğini ortaya koydu.

Mourinho şimdi özellikle kombinasyon oyunu ve yaratıcılık konusunda güçlü olan bu tipte bir oyuncudan maksimum verimi almak istiyor. Şu anda kadro yapılanması üzerinde yoğun şekilde çalışan teknik direktörün bu planı kulüp içinde şimdiden netleştirip netleştirmediği konusunda ise Mundo Deportivo bir ayrıntı vermiyor.

Getty Images

Mourinho'nun Arda Güler planı: "Mesut Özil 2.0"

Bu planı sezon öncesi takvimi de destekliyor. Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesi nedeniyle Güler, uzun bir milli maç serisinin yükünü taşımadan geri dönüyor. Böylece Mourinho, resmi maç dönemi başlamadan önce yaz boyunca orta saha oyuncusuyla antrenman sahasında kesintisiz çalışma fırsatı yakalıyor.

Böylece Güler için sistem içinde net şekilde tanımlanmış ana bir rol için kalıcı biçimde kendini önerme fırsatı doğuyor. Mourinho açısından ise hazırlık dönemi, gazetenin ifadesiyle "Mesut Özil 2.0" benzeri bir rolle ilgili planın gerçekten istenen sonuçları verip vermeyeceğini belirleme test süreci anlamına geliyor. Güler, bunun için gerekli oyun karakterine sahip olduğunu geçmişte her halükarda zaten göstermişti.