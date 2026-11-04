Paris Saint-Germain’in genç oyuncusu David Boly, ilk Şampiyonlar Ligi maçına bir altyapı karşılaşması gibi yaklaşmasının, salı günü Villarreal’i 6-0 yendikleri maçta gol atmasına yardımcı olduğunu açıkladı. 17 yaşındaki Boly, maçın sonlarına doğru oyuna girip Estadio de la Ceramica’daki farklı Avrupa galibiyetine golüyle son noktayı koydu.

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Genç yedek oyuncu farklı galibiyete son noktayı koydu

17 yaşındaki gelecek vadeden oyuncu Boly, İspanya'da 4. haftada sergilenen etkili performansı tamamladı. Teknik direktör Luis Enrique'nin 74. dakikada Desire Doue, Vitinha ve Achraf Hakimi'yi oyundan almasının ardından Joao Neves'in pasını alan genç oyuncu, kanatta hızla ilerledi ve çaprazdan çektiği şut bir savunmacının bacağına çarparak ağlara gitti. Boly oyuna girdiğinde, ev sahibi takımın savunma hataları nedeniyle 17 dakika içinde dört gol yemesinin ardından birçok ev sahibi taraftar stadyumu çoktan terk etmişti.

Altyapıdan gelen yaklaşım, ilk maç heyecanını yatıştırdı

Son düdüğün ardından PSG TV'ye konuşan Boly, sakin yaklaşımını şöyle anlattı: “Luis Enrique bana ısınmamı söyler söylemez maça odaklandım. Sonra oyuna gireceğimi söyledi. Ben de ona altyapı takımında her zaman yaptığım şeyi yapacağımı söyledim: Strese girmeden kendi futbolumu oynayacaktım. Bunun karşılığını aldım çünkü topu Joao Neves'ten aldım, kalenin önüne doğru ilerledim, şut çektim ve topun içeri girdiğini gördüm. İnanılmazdı!”

“Bütün bunlar, küçücük bir çocuk olduğumdan beri yıllardır verdiğim emeğin sonucu. Hep çalışmaya devam ettim, gittikçe daha çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum. Şimdi devam etmem gerekiyor; hâlâ kendimi geliştirebileceğim alanlar var. Gerçekten çok mutluyum ve bu akşam ile yarın bunun tadını çıkaracağım.

“Gol atmak inanılmaz ama böyle bir maçta ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmama çıkmak da inanılmaz bir duyguydu! Bana güvenen teknik direktör başta olmak üzere herkese ve geçen yıl A takıma katıldığımdan beri bana yardımcı olan tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum!”

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İlk dakikalardaki gol yağmuru İspanyol ev sahibini yıktı

Boly'nin son bölümde oyuna girmesinden önce, kaleci Peter Gulacsi'nin Doue'nin şutunu kurtarmasının ardından Neves, dokuzuncu dakikadaki kornerden gol perdesini açtı. Gulacsi'nin kötü pasının ardından Maghnes Akliouche, 12. dakikada Doue'nin golünün pasını verdi. 60 saniye sonra Senny Mayulu, rakibin bir başka top kaybını cezalandırdı. Akliouche ise 17. dakikada Fabian Ruiz'in golünü hazırladı.

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Konuk ekibin kalecisi Matvey Safonov, devrenin iki yanında Ayoze Perez ve Pape Gueye'ye gol izni vermedi. Ruiz ise ikinci yarının beşinci dakikasında Vitinha'nın serbest vuruşundan gelen topla kendisinin ikinci golünü attı.

Son şampiyon Avrupa'da zirvede

İspanyol ekibi karşısındaki farklı galibiyet, son Avrupa şampiyonunu lig aşaması puan tablosunun zirvesinde 12 puanla en yakın rakibinin üç puan önüne taşıdı. Takım daha önce Slovan Bratislava'yı 6-1, Manchester City'yi 4-2 ve Barcelona'yı 4-2 yenmişti.

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Monaco'ya sahasında 2-1 yenildiği maçın da yer aldığı ilk üç Ligue 1 karşılaşmasından iki puan çıkararak sezona yavaş başlayan Enrique'nin takımı, şimdi tüm kulvarlarda üst üste 10 maç kazandı. Fransa ligi lideri, Avrupa'daki bir sonraki maçında 25 Kasım'da Roma'yı ağırlayacak. Yalnızca bir kez kazanabilen Villarreal ise Slavia Prag'a konuk olacak.