Roy Keane, Michael Carrick’in Manchester United’daki liderliğini sert sözlerle eleştirerek baskı altındaki teknik direktörü net yanıtlar vermekten kaçınan bir “siyasetçi”ye benzetti. Manchester United efsanesi, Old Trafford’da Aston Villa ile 4-4 berabere kalınan, nefes kesen ancak savunma açısından felaket niteliğindeki maçın ardından tepkisini dile getirdi.

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Old Trafford'da sekiz gollü nefes kesen maç

Aston Villa, ilk dört dakika içinde iki farklı üstünlüğü yakalayarak ev sahibi taraftarları şoke etti. United, devre arasından önce skoru eşitlemeyi başardı ancak ikinci yarının hemen başında yeniden dağılarak 4-2 geriye düştü.

Ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalan ev sahibi ekip, uzatma dakikalarının son bölümünde mucizevi bir şekilde bir puan kurtardı. Joshua Zirkzee ve Patrick Dorgu'nun son dakikalardaki golleri şaşırtıcı bir 4-4'lük beraberliği getirdi ancak takımın sahadaki kaotik görüntüsü, Carrick'in konumuna yönelik giderek artan sorgulamaları pek azaltmadı.

Keane'den Carrick'in maç sonu açıklamalarına eleştiri

Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan Carrick, takımının “daha sıkı oynaması” gerektiğini vurguladı ancak kendi geleceğine ilişkin fazla açıklık getirmedi. Bu sözler, eski takım arkadaşını asıl sorunlardan kaçınmakla suçlayan Keane'i öfkelendirdi.

Keane, Sky Sports'a şunları söyledi: “Teknik direktör için zor olduğu açık. Baskı altında, buna şüphe yok. Çok konuşuyor ama pek bir şey söylemiyor. Bunun bir taktik olup olmadığını bilmiyorum. Bir siyasetçi gibi. Sürekli daha sıkı oynamamız gerektiğini ve üzerinde çalışmamız gereken şeyler olduğunu söylüyor. Ama bunun için bir an önce harekete geçseler iyi olur. Kaç yılın en kötü başlangıcı bu? Bütün bu istatistikler hiç de iyi değil. Gol ve pozisyon vermeye devam ederseniz bu durum da sürer.”

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United'ın eski kaptanı, takımın zaaflarına acil çözümler bulunmasını istedi. “Önümüzdeki birkaç hafta ve ay içinde neyin değişmesini bekliyoruz? Ne üzerinde çalışıyorlar? Bundan çok daha iyisini yapmaları gerekiyor” diye ekledi.

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Sert eleştirilerine rağmen Keane, takımın pes etmediğini de kabul etti. “Daha önce bu takımla ilgili soru işaretleri olduğunu söylemiştik ama biraz mücadele ve istek gösteriyorlar. Futbol açısından maç ne kadar kötü olsa da sonuna kadar devam ettiler” dedi. “Dolayısıyla bir yandan evinizde dört gol yemenin berbat olduğunu söylüyorsunuz ama mücadeleyi bırakmadılar. Bu yüzden onları biraz takdir etmeliyiz.”

Ancak Keane, yaşadıkları sıkıntıların vahim boyutunu da vurguladı: “Büyük resme baktığınızda, United'ı izlemek inişli çıkışlı bir deneyim. Bazı anlar gerçekten çok ama çok kötüydü. Savunma açısından maçın başlangıcı, ikinci yarının başlangıcı... Ama tamamen kaybetmiş gibi göründükleri bir maçtan bir puan çıkarmanın yolunu buldular. Yine de ligin orta sıralarına yaklaşmaya çalışmak için gereken seviyenin hâlâ çok uzağındalar.”

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Küme düşme korkusu büyürken hayal kırıklığı sürüyor

United'ın hücum oyuncusu Matheus Cunha, soyunma odasındaki ruh hâlini yansıtarak tekrarlanan hatalardan duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi. Cunha, “Çok yorgunum. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi. “Geçen gecenin ardından nasıl gol yediğimiz, sonrasında oyunda kalmak ve maça ortak olmak için zihniyetimizi nasıl değiştirmemiz gerektiği üzerine çok konuştuk. Sonra yine aynısını yaptık, goller yedik. Bunu yapamayız. Manchester United gibi oynamalı ve ileriye gitmeliyiz.”

Bu olaylı maçta alınan bir puana rağmen United, tüm sezon boyunca Premier League'de yalnızca bir galibiyetle küme düşme hattında kalmaya devam ediyor. Carrick'in kırılgan savunmayı acilen düzeltmesi ve dağılmış takıma güven aşılaması gerekiyor. Aksi takdirde kulüp yönetimi kısa süre içinde teknik direktörlük görevinde köklü bir değişikliğe gitmek zorunda kalabilir.