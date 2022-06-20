Timsah Arena hakkında merak edilen her şey: Bursaspor stadyum kapasitesi ne kadar? yeri nerede?

Timsah Arena'nın dış cephesi, onu Avrupa'nın en yaratıcı ve eşsiz stadyumlarından birisi yapıyor.

Bursaspor stadının öne çıkan özelliği, bir timsah başının yandan dışarı doğru yükselen yeşil çatısıdır.

Stadyumun yenilikçi tasarımı, dünyanın her yerinden ilgi gördü ve sadece futbolseverler için değil, genel olarak turistler için de mutlaka görülmesi gereken bir yer haline geldi.

Dolayısıyla Bursa’ya bir ziyaret planlıyorsanız, GOAL bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Timsah Arena nerede?

Bu müthiş stadyum, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Hayran Caddesi Numara: 4’te bulunuyor.

Google Haritalar: Stadyum için daha fazla yol tarifi burada bulunabilir.

Timsah Arena, şehrin kuzeybatı bölgesinde, Bursa şehir merkezine yaklaşık beş kilometre uzaklıktadır.

Metro

Acemler metro istasyonu, stadyuma kısa bir yürüyüş mesafesindedir. Bursa'daki BursaRay metro sistemi, Bursa’nın merkezi ile Acemler arasında aynı hat üzerinde çalışan (ve sadece daha batıya bölünen) iki hattan oluşur.

Bursa’nın merkezinden batıya giden herhangi bir trene binmenizle ulaşmanız mümkündür.

Arabayla yolculuk

Stadyuma arabayla gitmeyi tercih ederseniz, D200 ve D575 komşu otoyollarını kullanabilirsiniz. D575 üzerinde seyahat ediyorsanız, otoyol sizi doğrudan stadyumun bulunduğu Hayran Caddesi'ne götürür.

Ancak, D200 üzerinde batıya gidiyorsanız, Oulu Caddesi Kayar Yolu’ndan çıkın ve stadyuma giden yol işaretlerini takip edin.

Timsah Arena ne zaman yapıldı?

21 Aralık 2015’te yapılan Timsah Arena, bir grup ünlü arasındaki maç ve ardından yerel oyuncuların yer aldığı bir karşılaşmayla resmi olarak açıldı.

Timsah Arena'nın inşaatına 2011 yazında başlandı ve 2013'te tamamlanması planlandı. Ancak, inşaat beklenenden uzun sürdü ve 2015 yılında sona erdi.

Timsah Arena, Türk mimar Hasan Sözuneri tarafından tasarlandı.

Timsah Arena'nın kapasitesi nedir?

Kapasitesi 45.331 olan Timsah Arena, Aralık 2017'de Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta 38.108 seyirci ile seyirci rekor kırdı.

Timsah Arena'da hangi takımlar oynuyor?

Süper Lig'de oynayan Bursaspor, Timsah Arena'nın ana sahibi.

Bursaspor, 1979'dan 2015'e kadar Timsah Arena'ya geçene kadar Bursa Atatürk stadyumunda oynadı.

Timsah Arena müzik konserleri ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapıyor mu?

Genellikle konserlere veya diğer etkinliklere ev sahipliği yapmıyor, öncelikle futbol maçları için kullanılıyor.

Bursaspor'u Timsah Arena'da izlemek için bilet nasıl alınır?

Maçların biletleri Passo web sitesi üzerinden online olarak veya Timsah Arena bilet gişelerinden bireysel olarak satın alınabilir.

Türkiye'deki diğer tüm futbol maçlarında olduğu gibi bilet satın almak ve stadyuma girmek için Passolig kartınızın olması gerekiyor.

Passolig, web sitesinden başvurulan ve satın alınabilen ön ödemeli bir karttır.

Bilet fiyatları 20 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

Timsah Arena'nın oturma planı nedir?

Oturma planını, football tripper web sitesinde bulabilirsiniz.

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