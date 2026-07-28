Timon Wellenreuther için Feyenoord’dan ayrılığının hemen ardından büyük dram

Timon Wellenreuther sakatlandı. Eski Feyenoordlu file bekçisi kısa süre önce VfL Wolfsburg'a transfer olmuştu, ancak şimdiden kenardan izlemek zorunda kalacak.

Wolfsburg, geçen cuma Olympique Lyon ile bir hazırlık maçı oynadı. 105 dakika süren karşılaşmayı Fransız ekibi 0-2 kazandı.

Wellenreuther maçın tamamında kaleyi korudu, ancak Alman ekibinin yenilgi almasına engel olamadı.

Wolfsburg, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada yeni transferin hazırlık maçından sakatlıkla çıktığını duyurdu. Otuz yaşındaki kaleci dizinden sakatlandı ve bu nedenle Tobias Strobl'un takımında birkaç hafta forma giyemeyecek.

Sakatlığın tam ciddiyeti bilinmiyor, ancak durumun çok ağır olmadığı görülüyor. Nitekim Wellenreuther'in ameliyat olması gerekmiyor.

Feyenoord bu yaz kalecinin yaklaşık 1 milyon euro karşılığında gelecek sezon 2. Bundesliga'da mücadele edecek VfL Wolfsburg'a transferine izin verdi. Dört sezonun ardından iki taraf yollarını ayırma kararı aldı. Wellenreuther, Rotterdam ekibiyle lig şampiyonluğu, Hollanda Kupası ve Johan Cruijff Kalkanı kazandı.