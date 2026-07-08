Timon Wellenreuther, Feyenoord’dan acı bir mesaj aldı ve ayrılmak istiyor

Timon Wellenreuther, Feyenoord formasıyla son maçına çıkmış gibi görünüyor. FR12.nl’ye göre, 30 yaşındaki kaleci, kulüp yönetiminin sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirmesi üzerine ayrılmaya hazırlanıyor.

Wellenreuther’in şu anda De Kuip’te 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Feyenoord kulüp yönetimi, bu sözleşmenin artık uzatılmayacağına karar verdi.

Bu da, Feyenoord’un Alman kaleciden bir miktar gelir elde etmek istiyorsa, onu bu yaz satması gerektiği anlamına geliyor. Rotterdam ekibi de bu nedenle bir ayrılığa açık.

Feyenoord çevresindeki kaynakların FR12.nl’ye aktardığına göre, Wellenreuther da bu duruma açık. Web sitesine göre, kaleci Feyenoord’un kararını net bir sinyal olarak görüyor. Daha fazla takdir edilmeyi ummuştu ve artık bir transfer arayışına odaklanacak.

Wellenreuther, geçen sezon Feyenoord’un birinci kalecisiydi. Ayrıca sezonun ikinci yarısında takım kaptanlığını da üstlendi. Ancak yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, birinci kaleci pozisyonunu artık tam olarak garanti edemiyor gibi görünüyor.

Bir hafta önce, Feyenoord’un yeni birinci kaleci olarak 23 yaşındaki Tjark Ernst’i gözüne kestirdiği açıklandı. Alman oyuncunun Hertha BSC ile olan sözleşmesinde beş milyon avroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.

Feyenoord, Wellenreuther’i 2022 yılında RSC Anderlecht’ten transfer etmişti. İlk olarak kiralık olarak, bir yıl sonra ise kalıcı olarak. Ardından Rotterdam ekibi formasıyla 125 resmi maça çıktı.