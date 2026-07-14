Timon Wellenreuther, Feyenoord’a oldukça iyi bir meblağ kazandıracak gibi görünüyor

Feyenoord, kaleci Tjark Ernst’in transfer masraflarının büyük bir kısmını, takımdan ayrılacak olan Timon Wellenreuther’den elde edilecek gelirle karşılayabilir. Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Mikos Gouka böyle yazıyor.

Salı sabahı BILD gazetesi, 23 yaşındaki Ernst'in Hertha BSC'den Feyenoord'a transfer olacağını duyurdu. Bu transferin bedelinin yaklaşık 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Gouka, “Bu masrafların bir kısmı, hatta belki de tamamı, Timon Wellenreuther sayesinde karşılanabilir” diyor.

Wellenreuther, Feyenoord yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. Transfer muhabiri Matteo Moretto’ya göre, küme düşen VfL Wolfsburg’a transferi neredeyse tamamlanmış durumda.

Geçtiğimiz sezonun ortasında kaptan olan Wellenreuther, Feyenoord’a piyasa değerine uygun bir gelir getirecek gibi görünüyor.

Transfermarkt’a göre 30 yaşındaki Alman oyuncunun değeri 5 milyon avro. De Kuip’teki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.

Feyenoord, daha önce kiralık olarak kadrosunda yer alan Wellenreuther’i 2023 yılında Anderlecht’ten yaklaşık 1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Kaleci, Rotterdam kulübü adına toplamda 125 resmi maçta forma giydi.