Timo Werner: Bayern Münih'e gitmektense yurt dışına transfer olmayı tercih ederim

Transfer haberlerinin gözde ismi Werner, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

forveti Timo Werner, 'e transfer olmaktansa yurt dışına gitmeyi tercih edeceğini söyledi.

Leipzig ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Werner'in adı buna rağmen Bayern ve başta olmak üzere pek çok Avrupa deviyle birlikte anılıyordu.

Bild' e konuşan Werner, "Bayern harika bir kulüp, bunun hakkında konuşmaya bile gerek yok ve Hansi Flick bu sezon gerçekten iyi bir antrenör olduğunu kanıtladı. Ama illâ transfer olacaksam, bunun Bayern yerine yurt dışından bir kulüp olmasını daha cazip bulurdum" ifadelerini kullandı.

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Kendisi için karşılıklı saygının çok önemli olduğunu belirten Werner, "Leipzig'i bu yüzden seçtim ve bir sonraki kulübüm de aynı hissi alabileceğim bir yer olacak" dedi.

Sözleşmesini uzattığı ve bu sezon Leipzig'de kaldığı için mutlu olduğunu da belirten 24 yaşındaki forvet, "Julian Nagelsmann yönetiminde daha da geliştiğimi ve kişilik olarak olgunlaşıp, daha fazla sorumluluk aldığımı düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Bu sezon çıktığı tüm turnuvalarda 36 maçta 27 gol atan Werner, 11 de asist yaptı.