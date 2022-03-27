Roman Abramovich'in kontrolünden çıkan ve el değiştirme süreci yaşayan Chelsea'nin Alman golcüsü Timo Werner dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

2020'de transfer olduğu Londra ekibinde bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Werner, kendisini Almanya Milli Takımı'nda Chelsea'de oynarken olduğundan daha rahat hissettiğini söyledi.

Ne söylendi?

Almanya'nın İsrail'i, kendisinin ve Chelsea'den takım arkadaşı Kai Havertz'in golleriyle 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Werner, eleştirilere yanıt verdi:

"Ben bir golcüyüm ve her zaman gol atmak isterim. Chelsea'de işler sizlerin de bildiği gibi istediğim gibi gitmiyor ama burada Hansi Flick yönetiminde benim için her şey daha iyi.

"Nerede olursam olayım futbol oynamaktan gerçekten zevk alıyorum. Chelsea ve Almanya Milli Takımı'ndaki oyun tarzı arasında da farklılıklar var. Belki de milli forma bana daha fazla yakışıyordur. Burada her an gol atma şansına sahibim ve gol atabiliyorum.

"Milli takımda kendimi çok rahat hissediyorum."

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2020 yazında Leipzig'den Chelsea'ye transfer olurken Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri olarak nitelendirilen Werner, Almanya'daki son sezonunda 45 maçta 34 gol atmıştı.

İngiltere'de forma giydiği sürede gözle görülür bir düşüş yaşayan yıldız oyuncu 28 maçta sadece yedi golde kalırken, beklentileri karşılayamadı.

Satış sürecinde olan Chelsea'den ayrılması beklenen Werner'in adı Dortmund ile anılıyor.

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