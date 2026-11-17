İkiz kardeşler Jurrien ve Quinten Timber, Hollanda’nın Almanya karşısındaki ağır 5-0’lık yenilgisinin ardından futboldaki bağlarını anlattı. Quinten takımın çöküşünü sert sözlerle eleştirirken Jurrien, Arsenal’deki geleceğine dair iç rahatlatan bir açıklama yaptı.

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Ortak yolculuk Berlin’de kâbusa dönüştü

İkiz kardeşler Jurrien ve Quinten Timber için Hollanda formasıyla birlikte sahaya çıkmak, ömür boyu kurdukları futbol hayalinin gerçekleşmesi demek. Ancak Xavi Hernandez’in takımı Olympiastadion’da Almanya’ya karşı daha önce görülmemiş 5-0’lık bir yenilgi alınca son millî maçları iki kardeş için sarsıcı bir deneyime dönüştü.

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline katılmayı önceden garantilemiş olmasına rağmen devre arasından sonra savunma düzenini tamamen kaybetti. Böylece kardeşlerin birlikte yaşadığı gurur verici dönüm noktası, üzerine düşünmeleri gereken ağır bir geceye dönüştü.

Quinten, affedilemez çöküşü açıkça anlattı

Son düdüğün ardından ESPN’e konuşan Crystal Palace orta saha oyuncusu Quinten Timber, başa baş giden maçın ikinci yarıda nasıl ağır bir yenilgiye dönüştüğünü anlatırken sözünü sakınmadı.

Quinten açıkça şunları söyledi: “Kabul edilemez. Evet, 5-0. Özellikle geçen cuma çok iyi oynadıktan sonra bugün yeterince iyi değildik. Sonra 5-0 kaybediyorsunuz; bu kabul edilemez.”

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“Almanya iyi bir takım. Bence bugün topla iyiydiler. Ama ilk yarıda yine de bazı pozisyonlar yarattık; maç başka yöne gidebilirdi. Fakat bir noktada skor 2-0, 3-0 oluyor ve ardından oyunu bırakıyorsunuz. Bence bunu fazlasıyla kolay yaptık. Futbolda işler iyi giderken iyi oynamak kolay. İşler kötü gittiğinde ve takım olarak iyi oynamadığınızda ise en zor şey, durumu nasıl tersine çevireceğinizi ya da bunun için ne gerektiğini bulmak. Bu konuda zorlandığımızı gördüm.”

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Jurrien de yenilginin acısını ve taktiksel gerçeği kabul etti

Alışık olmadığı sol bek pozisyonunda görev yapan Arsenal savunma oyuncusu Jurrien Timber, ikiz kardeşinin değerlendirmesine katıldı ve skorun tüm takım için sert bir gerçekle yüzleşme anlamına geldiğini kabul etti.

Jurrien, “5-0 kaybetmek acı veriyor. Bir sporcu olarak futbol oynarken böyle bir sonuç hiçbir zaman hoş değil; bugün de farklı değil,” dedi.

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“Bugün öne geçebileceğimiz bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ise yalnızca 5-0 kaybettiğimiz için neredeyse şanslı sayılırız. Bugünden öğrenecek çok şey var; iyi bir ders oldu. Farklı pozisyonlara geçmek gerekiyor. Bunu daha önce de yaptım, büyük ölçüde alışığım. Millî takım teknik direktörü, ‘O bizim jokerimiz, onu her yerde kullanabiliriz,’ dedi. Bu onun için olumlu. Farklı yerlerde kullanabileceği bir oyuncusunun olması işine yarıyor. Bu hem onun hem de benim için sorun değil.”

Kardeşlik bağı, alınan dersler ve kulüplerdeki gelecek

Millî maç arasının yarattığı büyük hayal kırıklığına rağmen iki kardeş de mart ayındaki çeyrek finallere ve kulüp maçlarına hazırlanırken sahadaki eşsiz bağlarının kendilerine güç vermeye devam ettiğini vurguladı.

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Quinten, “Hollanda millî takımında oynamak her zaman bir onur. Jurrien’le birlikte olduğu için daha da özel. Bir kez daha ders çıkarıyorsunuz,” dedi. “Buna yenilginin etkisi diyebilirsiniz ama sonuçta bir araya gelip düşünmeli, ders çıkarmalı, nelerin daha iyi olması gerektiğine bakmalı ve yolunuza devam etmelisiniz. Takım olarak bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz; ben de kişisel olarak öyle. Her şeyden önce buna böyle bakmaya çalışıyorum.”

Maç sonrası yaşanan karamsarlığın ortasında Jurrien, Arsenal’deki geleceğine dair iç rahatlatan sözleriyle sevindirici bir haber de verdi: “Mütevazı Arsenal’imde olmayı gerçekten seviyorum, umarım daha uzun süre kalırım... Her şey yoluna girecek. Sadece imza atmak kaldı. Kendimi evimde hissediyorum, keyfim yerinde. Artık Londra’da da kazanıyorum. İyi gidiyoruz; bence önümüzdeki yıllarda kupalar için mücadele edeceğiz.”