İkiz kardeşler Jurrien ve Quinten Timber, Hollanda'nın Almanya'ya 5-0 yenilmesinin ardından futboldaki bağlarını anlattı. Quinten takımın çöküşünü sert sözlerle eleştirirken Jurrien, Arsenal'deki geleceği hakkında güven verici bir açıklama yaptı.

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Berlin'de kâbusa dönüşen ortak yolculuk

İkiz kardeşler Jurrien ve Quinten Timber için Hollanda formasıyla birlikte sahaya çıkmak, ömür boyu kurdukları futbol hayalinin gerçekleşmesi demek. Ancak Xavi Hernandez'in takımı Olympiastadion'da Almanya'ya daha önce görülmemiş bir şekilde 5-0 yenilince, son millî maçları kardeşler için yıpratıcı bir deneyime dönüştü.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline katılmayı önceden garantilemiş olmasına rağmen Hollanda'nın savunma düzeni devre arasından sonra tamamen dağıldı. Böylece kardeşlerin gurur duyduğu bu dönüm noktası, acı bir muhasebe gecesine dönüştü.

Quinten, kabul edilemez çöküşü açıkça anlattı

Maçın bitiş düdüğünün ardından ESPN'e konuşan Crystal Palace orta saha oyuncusu Quinten Timber, başa baş giden karşılaşmanın ikinci yarıda nasıl ağır bir yenilgiye dönüştüğünü anlatırken sözünü sakınmadı.

"Kabul edilemez. Sahadan silindik mi? Evet, 5-0. Özellikle de geçen cuma çok iyi oynadıktan sonra bugün yeterince iyi değildik. Sonra 5-0 kaybediyorsunuz; bu kabul edilemez," dedi Quinten.

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"Almanya iyi bir takım. Bence bugün topla iyi oynadılar. Ama ilk yarıda yine de bazı fırsatlar yaratıyorsunuz; maç diğer tarafa da gidebilirdi. Fakat bir noktada skor 2-0, 3-0 oluyor ve sonra bence işi çok kolay bırakıyorsunuz. Bana göre futboldaki en zor şey şu: İşler iyi giderken iyi oynamak kolaydır. İşler kötü giderken ve takım olarak iyi oynamazken, futboldaki en zor şey durumu nasıl tersine çevireceğinizi ya da bunun için ne gerektiğini bulmaktır. Bu konuda zorlandığımızı gördüm."

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Jurrien acıyı ve taktiksel gerçeği kabul etti

Alışık olmadığı sol bek pozisyonunda görev yapan Arsenal savunmacısı Jurrien Timber, ikiz kardeşinin acı değerlendirmesine katıldı ve skorun tüm takım için sert bir gerçekle yüzleşme anlamına geldiğini kabul etti.

"5-0 kaybetmek can yakıyor. Bir sporcu olarak futbol oynarken bu hiçbir zaman hoş değil; bugün de farklı değil," dedi Jurrien.

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"Bazen 5-0 kaybedersiniz ama maçı kendi ellerimizle vermedik diye düşünürsünüz. Belki de bunun yaşanma şekli daha da acı vericiydi. Evet, bugün öne geçebileceğiniz bir ilk yarı vardı. İkinci yarıda ise yalnızca 5-0 kaybettiğiniz için neredeyse şanslı sayılırsınız. Bugün öğrenecek çok şey var, iyi bir ders oldu. Farklı pozisyonlarda görev almak bir geçiş gerektiriyor. Bunu daha önce de yaptım, büyük ölçüde alışığım. Millî takım teknik direktörü benim jokerleri olduğumu, beni her yerde kullanabileceklerini söyledi. Bu onun açısından olumlu; birden fazla yerde kullanabileceği bir oyuncusunun olması işine yarıyor. Bu hem onun hem de benim için sorun değil."

Kardeşlik bağı, çıkarılan dersler ve kulüplerdeki gelecek

Millî takım arasındaki ağır hayal kırıklığına rağmen iki kardeş de mart ayındaki çeyrek finallere ve kulüp görevlerine hazırlanırken sahadaki özel bağlarının kendilerine güç vermeye devam ettiğini vurguladı.

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"Benim için kişisel olarak mı? Hollanda millî takımında oynamak her zaman bir onur. Jurrien'le birlikte olduğu için daha da özel. Yine bir şeyler öğreniyorsunuz," diyen Quinten sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna bir yenilginin ardından yaşanan sersemlik diyebilirsiniz ama sonuçta bir araya gelip düşünmeniz, ders çıkarmanız, neyi daha iyi yapmanız gerektiğine bakmanız ve yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Takım olarak bir hedefe doğru çalışıyoruz; ben de kişisel olarak öyle. Her şeyden önce buna böyle bakmaya çalışıyorum."

Maç sonrası karamsar havada Jurrien, Arsenal'deki geleceği hakkında güven verici bir açıklama yaparak sevindirici bir haber de verdi: "Benim sade Arsenal'imde olmayı gerçekten seviyorum, daha uzun süre kalmayı umuyorum... Her şey yoluna girecek. Sadece imzayı atmak gerekiyor. Kendimi evimde hissediyorum, burada olmaktan keyif alıyorum. Artık Londra'da da kazanıyorum. İyi gidiyoruz; önümüzdeki yıllarda kupalar için yarışacağımızı düşünüyorum."