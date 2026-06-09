Timber, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nı kaçırmasına ilk kez yanıt verdi

Jurriën Timber, Dünya Kupası kadrosundan kesin olarak çıkmış olmasına ilk kez tepki gösterdi. Arsenal'in savunma oyuncusu, devam eden fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle Pazartesi günü turnuvaya katılımını kesin olarak iptal etti. Lutsharel Geertruida ise onun yerine kadroya çağrıldı.

"Dünya Kupası'nı kaçıracağım için çok hayal kırıklığına uğradım. En büyük sahnede ülkemi temsil etmek her zaman hayalini kurduğum bir şeydi ve bir sakatlığın benden bu şansı alması kabul etmesi zor bir durum," diye yazdı hayal kırıklığına uğramış Timber, Instagram sayfasında.

"Bu, umduğum yol olmasa da, Tanrı'nın şu anda görebildiğimden daha büyük bir planı olduğuna inanıyorum. Takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum. Ülkemizi gururlandırın!" Pazar günü grup aşamasının ilk maçında Japonya ile karşılaşacak olan Oranje'nin kadrodan çıkan savunma oyuncusu, takım arkadaşlarına böyle seslendi.

Timber bir süredir kasık sakatlığıyla boğuşuyordu, ancak buna rağmen Oranje'nin New York'taki antrenman kampına katılmıştı. Orada son günlerde savunma oyuncusunun turnuvaya katılmak için zamanında forma girip girmeyeceği değerlendirildi.

Sonunda Timber'ın Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği kararı alındı. KNVB'ye göre, savunma oyuncusu "kasık sakatlığından yeterince iyileşmedi ve tıbbi açıdan Dünya Kupası'na katılmak için uygun değil".

Timber, Hollanda milli takımında şu ana kadar 23 uluslararası maça çıktı. Arsenal'in savunma oyuncusu, sakatlık nedeniyle EURO 2024'ü de kaçırmıştı. Ancak 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın çeyrek finalde elendiği turnuvada Oranje'nin vazgeçilmez isimlerinden biriydi.