Timber, Arsenal'de Bergkamp'ı taklit ediyor; Manchester United bir darbe daha alıyor

Jurriën Timber, salı günü attığı şık golle Arsenal'ın Lille OSC'yi Şampiyonlar Ligi'nde rahat bir şekilde 3-0 mağlup etmesinde önemli rol oynadı. Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United ise Atlético Madrid deplasmanında 2-0 yenildi. Matthijs de Ligt, konuk ekibin yedek kulübesinde 90 dakika boyunca oturdu.

Atlético Madrid - Manchester United 2-0

Manchester United, Madrid'de maça kabus gibi başladı. Alex Baena'nın hazırladığı pozisyonda Pablo Barrios, henüz ilk dakikada golü attı. Bir ölçüde toparlanan konuk ekipte Bryan Mbeumo, 12. dakikada topu az farkla dışarı gönderdi. Mbeumo'nun daha sonraki şutunda ise dikkatli Jan Oblak gole izin vermedi.

Alejandro Grimaldo'nun şutu direğe takılınca Manchester United rahat bir nefes aldı. Johnny Cardoso'nun devre arasından hemen önce attığı ve skoru 2-0'a taşıyacak gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. Böylece ilk yarı, iki kale önünde de dikkat çekici pozisyonlara sahne oldu.

İkinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra direğe takılan Arjantinli forvet Julián Álvarez, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Diğer tarafta Bruno Fernandes'in sert şutu üst direkten döndü ve beraberlik golü gelmedi. Manchester United, 1-1'i aradığı son bölümde Joshua Zirkzee, Mason Mount ve Amad Diallo'yu oyuna aldı. Leny Yoro'nun savunma arkasına sarkan rakibini düşürdüğü için doğrudan kırmızı kart görmesiyle bu hedef daha da zorlaştı.

Ev sahibi ekibin hızlı kontra atağının ardından dönen topu Ademola Lookman ağlara gönderince Manchester United'ın direnci kırıldı. İngiliz devinin başında sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Michael Carrick için acı bir akşam oldu.

Arsenal - Lille OSC 3-0

Bruno Guimarães, 20. dakikada topu az farkla dışarı gönderirken Mikel Merino'nun şutunu Lille kalecisi Berke Özer kurtardı. Birkaç dakika sonra Ayase Ueda'nın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Eberechi Eze ile 1-0'a yaklaşan Arsenal, ilk 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarının başında Bruno Guimarães yerde kalınca Arsenal penaltı bekledi. Ancak hakem Felix Zwayer, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı vermedi. Arsenal, kısa mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Özer'i mağlup eden Timber sayesinde yine de 1-0 öne geçti. Bu golle hareketlenen Arsenal'da Eze, kısa süre sonra skoru 2-0 yaptı.

Bukayo Saka'nın skoru 3-0'a taşımasıyla Londra ekibi için maç daha da iyi bir hâl aldı. Geçen ay Napoli'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, iki grup maçının ardından altı puana ulaştı.