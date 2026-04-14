Tim Krul, PSG'den bir oyuncunun ısınmasına şaşırıyor ve birdenbire Liverpool için fırsatlar görmeye başlıyor

Tim Krul, Ziggo Sport'a verdiği demeçte, Salı akşamı Paris Saint-Germain karşısında Liverpool için küçük bir mucizeye hala inandığını belirtti. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında 2-0'lık geriye düşüşü telafi etmek zorunda.

Hollanda milli takımında 15 kez forma giyen Krul, Anfield'da Noa Vahle ile yaptığı sohbette, Paris ekibinin açık bir zayıf noktası olduğunu söyledi. "Evet, bir zayıflık buldum. Kalede Donnarumma değil, Safonov var."

Gianluigi Donnarumma geçen yaz Manchester City'ye transfer olmuştu. PSG, onun yerine Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı, ancak sezon ilerledikçe o da yerini Matvej Safonov'a kaptırdı. Safonov son haftalarda kesinlikle fena oynamıyor, ancak Krul üzerinde henüz bir izlenim bırakmış değil.

“Bakın, Donnarumma dünya klasında bir oyuncu,” diye devam ediyor Krul. “Onun ayrılması gerçekten büyük bir kayıp, çünkü Chevalier’e 40 milyon harcadılar, ama o şu anda yedek kulübesinde. Safonov’un izlediğim maçlarına bakarsak, Donnarumma ile arasında gerçekten büyük bir fark var.”

“Bence bu gerçekten bir zayıflık. Özellikle ortalarda çok gergin, bu yüzden bence bu akşam Liverpool için fırsatlar burada yatıyor,” diyor Krul. Vahle, Safonov’un neden şu anda PSG’de birinci kaleci olduğunu bildiğini düşünüyor. “Enrique diyor ki: ayakları iyi, buna ihtiyacımız var.”

Krul buna tam olarak katılmıyor. “Bu teknik direktörün kararı. Tabii ki 40 milyonluk bir transferi yedeğe oturtmak büyük bir karar. Onun 1 numara olmasını beklersiniz. Luis Enrique Avrupa şampiyonu, o halde biz kimiz ki bu konuda bir şey söyleyelim?”

Yine de görüşünden vazgeçmiyor. “Safonov dünya çapında bir kaleci değil. Avrupa’nın büyük kulüplerinin hepsinde dünya çapında kaleciler var. Courtois, Neuer, Donnarumma… Bu akşam PSG’de bunu gerçekten özlüyorum.”