Tim Krul, Ajax’ta bir ‘elmas’ görüyor: ‘Büyük kulüplerin ona baktığından eminim’

Tim Krul, Ajax'ın Shelbourne FC karşısında ortaya koyduğu hayal kırıklığı yaratan oyuna rağmen (2-2), yine de Amsterdam ekibi adına bir umut ışığı gördü: Abdellah Ouazane. Analist, Ziggo Sport'ta bunu söyledi.

Shelbourne deplasmanındaki beraberliğin Ajax için büyük bir sonucu olmadı. Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki ilk maçı Amsterdam ekibi geçen hafta zaten 3-1 kazanmıştı, bu nedenle yine de “normal şekilde” play-off'lara yükseldi.

Krul'a göre Ajax kesinlikle iyi oynamadı. Ancak yine de “birkaç küçük umut ışığı” gördü. Eski kaleci, “Oyuna giren çocuklar: Tolu, Ouazane...” diyerek söze başladı ve ardından 17 yaşındaki Ouazane hakkında konuştu.

“Bence o tam anlamıyla bir elmas. Umarım ondan daha çok güzel an görürüz. Gerçekten bir elmas.”

“Sonuçta bu Ajax: belli aralıklarla böyle bir çocuk çıkıyor. Ve bence o gerçekten yine öyle bir çocuk. Büyük kulüplerin de mutlaka ona baktığını düşünüyorum, çünkü onu izlemek gerçekten büyük bir keyif. Taraftarlar bunun için stada geliyor.”

Krul, genç yetenek için bir gelişim noktası da görüyor. “Bu çocuk birkaç kez topla birlikte yetmiş ya da seksen metre koştu. Sonra belki son anda sakin kalıp etrafını daha iyi görmesi gerekiyor, çünkü o an tamamen kaosun içine girdi. Ama gençlerde benim hoşuma giden de bu.”

Ouazane, perşembe akşamı 57. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna girdi. Bu, Ajax formasıyla beşinci resmi maçıydı.