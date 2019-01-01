Tim Howard: Umarım ben nefes aldığım sürece Liverpool şampiyon olamaz

Manchester United ve Everton’ın eski kalecisi Tim Howard, Premier Lig ile ilgili açıklamalarda bulundu.

takımlarından Colorado Rapids formasını giyen ve kariyerinin son yılında bulunan Tim Howard, CNN’e yaptığı açıklamada ’nin şampiyon olmasını istediğini söyledi.

Howard “Şampiyonluk için iki takım yarışıyor. İkisi de çok formda. Umarım ben nefes aldığım sürece şampiyon olamaz” ifadelerini kullandı.

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’ın başında bulunduğu son dönemlerde aldığı başarısız sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi olan Ole Gunner Solskjaer ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Amerikalı file bekçisi “Uzmanlar ve taraftarlar çok komik. Ole, bu iş için doğru adam. Umarım transfer döneminde çok para harcayıp, istediği oyuncularla sorun yaşamadan yoluna devam eder. O, takımın başına geldiğinde üç aylık dönemde her maçı kazandı ve insanlar onu çok sevdi. Şimdi ise aynı insanlar onu beğenmediklerini söylüyorlar. Gerçekten çok komik bir durum” sözleriyle eski takım arkadaşını savundu.