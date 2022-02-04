Tilkiler Stuttgart'ın stadını bastı, büyük maddi hasar meydana geldi

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle seyirci gelirinden olan ve maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren Stuttgart doğadan da hiç beklemediği bir darbe yedi.

Stuttgarter Nachrichten'de yer alan habere göre; boş kalan stadyumu mesken tutan vahşi hayvanlar tribünlere ve ekipmanlara büyük zarar verdi.

Localardaki koltukları parçalayan tilkilerin stadyumda yarattığı maddi hasarın 100 bin euro'ya ulaştığı tahmin ediliyor.

Haberde, tilkilerin alttan ısıtma özelliğine sahip, pahalı malzemeden üretilmiş loca koltuklarının döşemelerini paramparça ettiği detayına yer verildi.

Ancak davetsiz misafirlerin stadyumdaki hükümranlığı uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Stuttgart'ın Cumartesi günü Bundesliga'da Frankfurt ile oynayacağı maça uzun süre sonra ilk kez 10 bin seyirci alınacak.

Stadyumun tarihçesi

Stuttgart'ın kuzeydoğusunda, Neckar Nehri kıyısında yer alan Mercedes-Benz Arena, şehir merkezine 4.5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

1933 yılında kullanıma açılan stadyum, 1970'lerin başında 1974 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında büyük bir yenileme çalışması geçirdi ve daha önce 100 bine kadar çıkan kapasite 70,500'e düşürüldü.

1993'te bir kez daha yenilenen stadyum, 2006 Dünya Kupası öncesinde üçüncü kez elden geçirildi. Dünya Kupası'nda altı maça ev sahipliği yapan stadyum, 2008'de sadece futbol maçlarında kullanılacak şekilde yeniden düzenlendi ve 2011'de Mercedes-Benz Arena ismini aldı.

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