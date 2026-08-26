Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, yaz transfer döneminin en heyecan verici transferlerinden biri hakkında konuşmak için sessizliğini bozdu ve Katalan kulübünün Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katma konusundaki kararlılığını vurgularken, transferin tamamlanma ihtimaline dair Atletico Madrid'e dostane bir mesaj gönderdi.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin aktardığı açıklamalarda Laporta, Atletico Madrid ile yürütülen müzakerelerin karmaşıklığına rağmen Barcelona'nın Alvarez'i kadrosuna katma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Barcelona Başkanı şunları söyledi: "Oyuncuyla çok yakından ilgileniyoruz ve teklifimizin kabul edilmesini diliyoruz, tüm bunlar Atletico Madrid'e olan saygımız çerçevesinde."

Gazetenin "zeytin dalı uzatmak" olarak nitelendirdiği açıklamalarında şunları ekledi: "Atletico, transfer döneminde oyuncuyu satmaya hazırsa, biz de sunduğumuz teklif doğrultusunda onunla anlaşmaya hazırız."

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Laporta'nın açıklamaları, Julian Alvarez transferinin Barcelona'nın oyuncudaki ısrarı ile Atletico Madrid'in onu kolayca elden çıkarmayı reddetmesi arasında hâlâ askıda olduğu bir dönemde geldi.

Barcelona, değeri 100 milyon euro olan bir teklif sunmuştu ve Laporta bu teklifin masada olduğunu birden fazla kez vurguladı, ancak Atletico yönetimi Arjantinli forvetin ayrılığına onay vermedi.

Transferin durumu, İngiliz kulübünün Alvarez ile anlaşmaya hâlâ ilgi duymasıyla Arsenal'in de devreye girmesiyle daha da karmaşık bir hal aldı; ancak önceki raporlara göre oyuncu Barcelona'ya transfer olmayı tercih ediyordu.

Son saatlerde, Alvarez'in bugün çarşamba günü sağlık sorunu nedeniyle Atletico Madrid antrenmanlarına katılmamasının ardından geleceğine dair tahminler arttı; bu, transfer döneminin sonuna yaklaşılan bir dönemde yaşandı, ancak bu katılmama şimdiye kadar resmî olarak transfer dosyasıyla ilişkilendirilmedi.