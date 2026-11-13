Gerard Piqué, İspanyol Andorra kulübünün en büyük hissedarı, İspanyol Kraliyet Futbol Federasyonu bünyesindeki disiplin kararlarının gecikmesi krizine dikkat çekti ve takımının 3 futbolcusunun durumunun Almeria maçına 24 saatten az bir süre kala netleşmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi; zira oyuncuların oynayabilecekleri ya da cezalı duruma düşecekleri yönünde durumu belirleyen resmi bir bildirim bulunmuyor.

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Pique, kulübü zor bir duruma sokan ve maça hazırlıklarıyla teknik hesaplarını etkileyen belirsizlik durumunu eleştirdi.

İspanyol “Marca” gazetesine göre Pique, Andorra kafilesinin Almeria’ya seyahati sırasında “TikTok” platformundaki hesabından paylaştığı bir video kaydında öfkesini dile getirdi; Tenerife karşılaşmasında yaşananlar üzerine Jesus Uno, Ivi Akrman ve Lautaro de Leon’un durumu hakkında konuştu.

Eleştirilerinin, kulübün disiplin kararlarındaki gecikme nedeniyle karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlayan yapıcı eleştiri çerçevesinde geldiğini açıkladı.

Pique, Andorra yönetiminin oyuncuların durumunu mevcut kanallar aracılığıyla sorgulamaya çalıştığını, hatta girişimlerinin doğrudan İspanya Futbol Federasyonu başkanıyla iletişim kurmaya kadar vardığını, ancak uygun zamanda net bir yanıt alamadığını belirtti.

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Takımın cumartesi günkü maça hazırlandığını, ancak cuma günü gelip çattığında üç oyuncunun ceza nedeniyle oynayıp oynamayacağının ya da forma giyip giymeyeceğinin bilinmediğini ekledi.

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Kulübün en büyük hissedarı, bu gecikmenin teknik planlama üzerindeki etkisine karşı uyarıda bulunarak teknik ekibin, kadro ve oyun planını netleştirmeden önce elindeki oyuncu listesini bilmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Teknik direktör, bir oyuncuyu tedbir amaçlı kadro dışı bırakmak zorunda kalabilir; ardından o oyuncu hakkında herhangi bir cezanın verilmediğinin ortaya çıkması, cezanın başka bir maça ertelenmesine yol açabilir ve takımın hesaplarını daha da karmaşık hale getirebilir.

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Maçın tarihi yaklaştıkça sorun daha da büyüyor; zira kulübün alternatifleri hazırlamak ve olası eksikliklerle başa çıkmak için yeterli vakti kalmıyor.

Andorra daha sonra, Akrman ve Lautaro’nun birer maç men cezası aldığına dair bir bildirim aldı; birincisinin 5 sarı kart görmesi, ikincisinin ise ikinci sarı kartına karşı kulübün yaptığı itiraza rağmen iki kez uyarı aldıktan sonra Tenerife karşısında kırmızı kart görmesi nedeniyle.

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Buna karşılık Jesus Uno’nun durumu, disiplin kurulunun davasıyla ilgili istisnai koşullar nedeniyle karar vermeyi ertelemesinin ardından askıda kaldı.

Başka bir gelişmede, Andorra ile Real Mallorca arasında ertelenen maç için yeni bir tarih belirlendi; Jesus de Miguel’in vefatının ardından ertelenen karşılaşma, önümüzdeki 9 Aralık Çarşamba günü akşam saat 21.00’de oynanacak.

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Ertelenen üç maçın aynı gün ve aynı saatte oynanmasına karar verilmesinin ardından bu karşılaşma, Castellon ile Eibar ve Granada ile Tenerife maçlarıyla aynı anda gerçekleştirilecek.

Akrman ile Lautaro’nun durumu kesinleşirken Uno’nun davası nihai bir karara bağlanmadan kaldı; böylece Pique’nin, disiplin cezalarının kulüplere maçlara hazırlanmak için yeterli fırsatı tanıyacak bir zamanda açıklanması gerektiğine dair eleştirileri varlığını sürdürüyor.