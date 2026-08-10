Mısırlı orta saha oyuncusunun sözleşme uzatma görüşmelerinde yaşanan zorluklar nedeniyle, İmam Aşur'un Al Ahly ile geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

«Africa Foot» sitesinin elde ettiği özel bilgilere göre, İmam Aşur ile Al Ahly yönetimi arasındaki görüşmeler mali karşılık konusundaki anlaşmazlık sebebiyle henüz bir uzlaşıya varmadı; zira oyuncunun mali talepleri kulübün sunduğu teklifle örtüşmüyor.

Al Ahly, İmam Aşur'a yaklaşık 25 milyon Mısır lirası, yani yaklaşık 500 bin ABD doları tutarında yıllık maaşın yanı sıra, imtiyaz ve prim olarak yaklaşık 10 milyon Mısır lirası, yani yaklaşık 200 bin dolar içeren bir teklif sundu.

Ancak bu teklif, önerilen mali karşılığın beklentileriyle örtüşmediğini ve Kırmızı Kale'ye transfer olduğu günden bu yana takım içinde ulaştığı konum düşünüldüğünde takımdaki değerini ve önemini yansıtmadığını düşünen İmam Aşur'un onayını almadı.

Bu tutum, takımın en önemli unsurlarından birini elinde tutmak için tüm gücüyle çabalayan; ancak aynı zamanda şu an için oyuncu tarafından yüksek olarak değerlendirdiği mali talepleri karşılamaya hazır görünmeyen Al Ahly yönetiminin de rahatsızlığına yol açmaya başladı.

Taraflar arasındaki görüşmeler gergin bir atmosferde sürerken, İmam Aşur'un durumunu netleştirme ve Al Ahly ile sözleşmesini uzatmayı kesin olarak onaylama konusunda acele ettiği görülmüyor.

İmam Aşur'un menajeri Suudi pazarını araştırıyor

Aynı kaynaklara göre, İmam Aşur'un temsilcisi Suudi pazarını araştırmaya başladı ve oyuncunun dosyasını Al Shabab ile Al Feiha'ya sundu. Bu adım, Al Ahly ile sözleşme uzatma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde oyuncunun ve ekibinin önündeki seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu yansıtıyor.

Bununla birlikte kaynak, İmam Aşur'un menajerinin, Al Ahly'nin oyuncunun Al Ittihad'a transferi için olası bir anlaşmaya onay verilmesinin asgari şartı olarak belirlediği 10 milyon dolarlık peşin bir bonservis teklifinin gelmesini mutlaka beklemediğini açıkladı.

Bu durum, son dönemde Suudi transfer pazarında yaşanan gelişmeler ışığında ortaya çıkıyor; zira birçok büyük kulüp, belirli teknik ihtiyaçlar doğrultusunda kadrolarını erkenden takviye etmeye hız verdi ve bu da bir Suudi kulübünün Mısırlı orta saha oyuncusunun hizmetlerini almak için büyük bir meblağ ödeme ihtimalini azaltabilir.

«Africa Foot» sitesi, İmam Aşur'un şu an için Katar veya BAE liginde profesyonel bir tecrübe yaşamak istemediğini, zira oyuncunun kendisine hem sportif bir proje hem de emelleriyle örtüşen bir mali karşılık sunan seçeneklere odaklandığını doğruladı.

Buna dayanarak, Al Ahly ile görüşmelerinin sekteye uğraması ve sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde, İmam Aşur'un önündeki en öne çıkan yurt dışı seçeneği Suudi Arabistan olarak görünüyor.