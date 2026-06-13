Tijuana'da şok: İran milli takımının kampının yakınında bir arabada ceset bulundu

İran milli takımının Meksika'nın Tijuana kentindeki kampında şok yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, bu Cuma günü Asya ekibinin antrenman merkezinin karşısında bulunan bir araçta bir kişinin cesedi bulundu. Bu korkunç olay, Amir Ghalenoei'nin yönetimindeki takımın önümüzdeki Salı günü Yeni Zelanda ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Caliente Stadyumu yakınlarındaki bir süpermarketin otoparkında meydana geldi. Tanıkların ifadesine göre, üç gündür terk edilmiş durumda olan gri renkli bir Toyota RAV4'ün içinde bulunan ceset, ileri derecede çürüme aşamasındaydı.