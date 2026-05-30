Tijjani Reijnders, Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılmasının gerçek nedenini açıkladı

Tijjani Reijnders, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda yaklaşan Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Orta saha oyuncusu, Hollanda milli takımının önümüzdeki yaz büyük başarılar elde edebileceğini düşünüyor.

“Elbette çok sayıda güçlü ülke var. Ancak biz yenilmesi zor bir takımız ve diğer ülkeler bizi hafife almıyor. Bu iyiye işaret. Nations League'de İspanya ile iki kez berabere kalmış olmamız da bir şeyleri gösteriyor,” diyor 30 kez milli formayı giymiş olan oyuncu.

Reijnders son zamanlarda Manchester City'de pek fazla forma giymedi, ancak ona göre bu bir dezavantaj olmak zorunda değil. “İyi oynayabilmek için çok fazla ritim gerektirmeyen bir oyuncu olduğumu düşünüyorum, çünkü her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve devam edebiliyorum. Ayrıca abartmayalım. Premier League maçlarının yarısında ilk 11'de yer aldım ve dakikaların yüzde 50'sini sahada geçirdim.”

Sık sık yedek kulübesinde başlasa da, Reijnders Pep Guardiola'ya övgüler yağdırıyor. “O çok yoğun bir teknik direktör ve bir futbol dehası,” diyor gülümseyerek. “Bir bakıma, onunla sadece bir sezon geçirebilmiş olmam üzücü. Ama bu onun tercihi.”

Reijnders, Guardiola'nın neden ayrılmaya karar verdiğini biliyor. “Bize, kadroda yer almayan ya da oynamayan oyuncuları hayal kırıklığına uğratmak için artık enerjisi kalmadığını söyledi. On yıl yeter. Bunu ben de anlıyorum. Yoğun teknik direktör derken bunu çok olumlu anlamda söylüyorum. Bir oyuncu grubundan en iyi performansı almaya çalışıyor.”

Reijnders, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman ile de çok iyi anlaşıyor. “Kendi adıma konuşuyorum, ama milli takım teknik direktörüyle aramızda çok iyi bir bağ var. Sanırım o da aynı şekilde düşünüyor.”

“Tabii ki Koeman benim için özel bir teknik direktör, çünkü Oranje’de ilk kez forma giymemi o sağladı. Ve bu güveni tüm teknik kadrodan her zaman hissettim,” diye bitiriyor Reijnders.