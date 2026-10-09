Tijjani Reijnders, Hollanda Milli Takımı ile milli ara dönüşünde Al-Qadsiah’da etkisini göstermesi için fazla beklemedi. Orta saha oyuncusu cuma günü Al-Kholood karşısında endirekt serbest vuruştan 0-1’i attı ve böylece farklı gelen 0-5’lik galibiyetin fitilini ateşledi.

Reijnders, beklendiği gibi teknik direktör Brendan Rodgers’ın ilk 11’inde yer aldı. Konuk ekip, dördüncü dakikada ceza sahasının hemen dışından tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. İtalya Milli Takımı oyuncusu Mateo Retegui topu Reijnders’a bıraktı, o da vuruşunda yakın köşeyi bularak skoru 0-1 yaptı.

Al-Qadsiah, maçın kalan uzun bölümünde Al-Kholood karşısında zorlanmadı. Christopher Bonsu Baah, Ballon d'Or adayı Julián Quiñones’in asistinde henüz ilk çeyrek saat dolmadan skoru 0-2’ye getirdi.

Musab Al-Juwayr, devre arasından önce skoru 0-3 yaptı. Aranın ardından Al-Kholood’un sıkıntısı daha da büyüdü; Iker Kortajarena ile bir penaltıdan yararlanamayan ekip, üç dakika sonra Retegui’nin günün ikinci golünü atmasına da engel olamadı.

Bitime beş dakika kala Quiñones de hak ettiği golü buldu. Kendi ülkesinde düzenlenen son Dünya Kupası’nda parlayan Meksikalı oyuncu, penaltıyı gole çevirerek maçın sonucunu 0-5 olarak belirledi.

Reijnders, Al-Qadsiah formasıyla bu sezon ligdeki gol sayısını dörde çıkardı. Şimdilik mükemmel bir performans sergileyen takım, bu galibiyetle birlikte eski Liverpool menajeri Rodgers yönetiminde Suudi Arabistan Pro Ligi’nde geçici olarak sürpriz biçimde liderliğe yükseldi.

Crysencio Summerville’li Al-Hilal, Steven Bergwijn ile Georginio Wijnaldum’lu Ittihad Club ve Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr’ı bu hafta sonu Al-Qadsiah’ı yine de geçebilir. Al-Hilal ile Ittihad Club cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



