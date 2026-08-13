Tijjani Reijnders, Manchester City’den son derece dikkat çekici bir transferle ayrılabilir

Fabrizio Romano’nun perşembe günü bildirdiğine göre Manchester City ile Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders’in transferi konusunda ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Kulüpler, 60 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yakın. Ancak Reijnders’in hâlâ ikna edilmesi gerekiyor.

Orta sahaya ilgi duyan Nottingham Forest da durumu yakından takip ediyor.

28 yaşındaki Reijnders’in Manchester City ile sözleşmesi 2030’un ortasına kadar devam ediyor. Şimdi 35 kez milli olan oyuncunun önünde ilgi çekici bir tercih bulunuyor.

Reijnders, geçen yaz AC Milan’dan 55 milyon euro karşılığında gelmişti ve burada tartışmasız yıldızlardan biriydi. Zwolle doğumlu oyuncu, Manchester’da da güçlü bir başlangıç yaptı ancak yavaş yavaş kulübeye çekildi.

Geçen sezon Reijnders, Manchester City formasıyla toplam 2810 dakika süre aldı. Bu süreçte beşi Premier League’de olmak üzere yedi gol attı ve sekiz asist yaptı.

Şimdi Reijnders, milli takımdan takım arkadaşı Crysencio Summerville’in izinden gidebilir. Summerville, iyi bir Dünya Kupası’nın ardından Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal’e imza atmıştı.